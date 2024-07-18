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投信業首家！保德信 AI 主播相見歡 每日金融資訊不漏接

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

AI運用已成為大勢所趨，保德信投資身為市場卓越的資產管理公司，率先結合最新AI生成技術打造首位AI主播「Ryan」，不僅為台灣投信產業第一家運用AI主播技術的基金公司，利用人工智慧技術來模仿真人主播進行播報的創新應用，也希望透過新興科技優勢，提供投資人更即時的市場資訊服務與嶄新的服務體驗。

保德信AI主播Ryan，是一位由先進人工智慧技術驅動的虛擬形象，自7月8日起，每日上午準時替客戶提供金融市場回顧與投資建議。Ryan是由工程師量身打造外觀、聲音和性格特徵，能夠精確模仿真人的語音、表情、動作，使其看起來幾乎與真人無異，而Ryan的AI造型與個性特徵，是以保德信市場策略團隊主管葉家榮為原型設計而成，既具有親和力，又不失專業風範。

保德信指出，Ryan具備自然的語音合成技術，搭配原型人物外觀設計和豐富的表情，在人工智慧節省大量人力和時間成本的優勢之下，能夠快速於每日上午在短短幾分鐘內生成播報影片，期盼這項新功能能帶給客戶嶄新的服務體驗，同時提供更即時與精確的投資資訊與市場分析，而保德信全新AI主播的誕生，未來亦將陸續打造不同的AI主播，不僅帶給投資人耳目一新的金融科技，也象徵投信業的服務模式進入全新的數位時代。

保德信AI主播Youtube頻道見連結

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