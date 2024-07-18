美元示弱日圓強彈 換匯價升至0.2128逾2個月高點

美國聯準會主席鮑爾放鴿，強化市場對於降息將至的信心，美元指數走弱，激勵亞幣回彈，日圓兌美元更是揚眉吐氣，近日展開強勁升勢，一度觸及155價位。日圓勁揚之下，哈日族只能揮別換匯甜甜價，根據台銀牌告匯率，日圓現鈔賣出價升抵逾2個月新高。

在新台幣、日圓雙升影響之下，台銀最新牌告匯率顯示，今天日圓現鈔賣出價一度衝至0.2128逾2個月新高，事隔一週，上週最低0.2047的超甜價格已不復見。

若以新台幣5萬元旅費換算，7月11日換匯價格0.2047可換得24萬4260日圓，今天縮水至23萬4962日圓，足足少了9298日圓，相當於9碗拉麵。

匯銀人士分析，美國經濟數據顯示通膨正在降溫，加上鮑爾近日發言放鴿，認為不用等到通膨降到2%才降息，雖然沒有進一步釋出明確的降息時間點，但這番言論已經大大強化市場信心，持續押注9月降息的可能。

隨著市場降息預期轉濃，美元指數摔回103價位，亞幣紛紛展開反彈，日圓兌美元更啟動強勁升勢，從158附近一路衝回155價位。