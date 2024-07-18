富邦產險推「電動車專屬保險」 多項關鍵加保項目供選擇

全球朝向「能源永續」邁進，電動交通工具成為促進永續發展的關鍵要素，考量電動車與傳統燃油車的風險樣態不同，金管會核准並實施「電動車專屬保險參考條款」，富邦產險響應此發展趨勢，電動車車種將於9月起適用電動車專屬保險，提供多項電動車附加條款，提升電動車的保障。富邦產險提醒，由於電動車條款僅限於「使用電池供應電力之純電動車」，其他油電混合車並不適用，提醒民眾投保時須留意。

富邦產險說明，金管會核定之電動車專屬保險參考條款，只限於使用電池供應電力之純電動車，不包括油電混合等具有內燃機或燃料電池之車種，同時也排除「非因外來意外事故所致之電池自燃或爆炸」、「充電期間因充電導致之毀損滅失」、及「充電期間因充電所致第三人傷害、死亡或財務受有損害」等承保範圍。因此，富邦產險也針對上述排除之承保範圍提供附加條款供車主加保，建議民眾於投保時多加留意，以確保愛車及充電期間對第三人的責任保障。

富邦產險建議民眾可先查看行照資訊，車牌號碼為E, RE, WE開頭、排氣量單位為HP(馬力)等屬電動車款，確認自己的愛車是否適用電動車專屬保險，而由於電動車除了車體本身外，尚包括車用軟體、電動樁等附加軟硬體設備，富邦產險也針對自備電動樁及加購車用軟體之車主，提供「電動車供電配備責任暨費用補償保險」及「汽車車體損失保險附加軟體損失補償保險」，讓車主更安心。

隨著電動車技術不斷突破，未來也可能再衍生更多風險，此波電動車專屬保險的推出，在不影響燃油車、油電混合車等車種投保權益的狀況下，富邦產險為電動車車主提供更周延的保障，建議電動車車主可依需求投保。相關資訊可參見富邦產險會員平台的「電動車專區」網頁說明，也可至各服務據點洽詢。