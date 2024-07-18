國銀外幣存款破14.6兆元攻頂 5家銀行列「兆元榜」

據金管會統計，2024年5月底國銀外幣存款餘額14兆6,129億元，已連四個月「月月寫新高」，較上月增加1,126億元，今年前五月則大增5,883億元是史上同期最大量；若以5月期底美元匯率32.42元換算，外幣存款餘額4,507億美元，月增52億美元，終結連二黑。

也就是說，5月國銀外幣存款，不論是美元或台幣計價，整體水位都有明顯上揚，金管會官員說，5月企業戶有大額貨款匯回、海外盈餘匯回、財務操作及資金調度等四大主因所致。

銀行主管說，6月美元反轉走升，又逢季底將讓企業戶貨款、海外盈餘將持續匯回，加上美國聯準會尚未降息，美元利率仍處高檔等三大利多，估會持續推升外幣存款水位。

但市場普遍預期9月美國聯準會將啟動降息，恐不利國際美元表現，第三季外幣存款水位漲跌，恐得視美元雙率、外資動向及企業戶資金移動而定。

金管會從2004年開始統計國銀外幣存款數字，這20年來，以2022年美國開啟暴力升息，使外存全年大增1兆7,584億元，年增額創史上最大量；2023年暫停升息後，全年外存量僅增加2,285億元，增額僅是2022年全年的13%。

2024年美國利率維持高位、推升美元大漲，外幣存款也一路水漲船高。2024年2月外幣存款水位攀到歷史新高後，已連四個月「月月攻頂」，5月底餘額14兆6,129億元，月增1,126億元或0.78%，年增7%是近11個月最高。

累計今年前五月大增5,883億元，是2023年一整年外幣存款增額的2.6倍，也達到2022年全年高峰的33%，顯示外幣存款熱度不墜。

再進一步以前十大外幣存款行來看，5月底年增率續持雙位數成長者，是中信銀、北富銀、台銀和合庫四家銀行，又以台銀年增20%成長動能最強，中信銀年增15%、北富銀和合庫年增14.8%則都較上月略減。

5月底前五大外幣存款行，全擠入「兆元俱樂部」，連續兩月都有五家列「兆元榜單」。中信銀以1兆4,803億元居冠，兆豐銀1兆1,873億元次之，北富銀1兆1,185億元居第三，台銀1兆594億元，玉山銀是1兆160億元。

若以累計前五月來看，以台銀、中信銀外幣存款增加量最大，各增加1,510億元，及1,039億元。銀行主管說，各銀行吸收外幣存款有三大好處，一、台美利差尚未縮減前，可續做Swap賺投資收益，二、從外存戶中挖掘財管大戶，三、外幣資產池愈大，資金成本愈低，有助提升淨利差。