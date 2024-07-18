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縮手等降息？ 5月國銀外幣放款大減 回溫要等這一關鍵

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

據央行統計，2024年5月底國銀外幣放款餘額4,504億元，月減427億元，減額是近五個月最大，更一舉從4月底4,931億元的一年半高點回落；金融圈認為，市場預期9月美國聯準會降息，企業戶對外幣融資採先縮手觀望態度。

一家公股行庫主管說，外幣放款動能主要受美國聯準會升降息影響，而利率政策則視美國通膨走勢、就業市場數據而定。就目前來看，美元利率仍居高點、台美放款利差仍大，壓抑了企業戶舉借外幣意願。

據央行統計，2024年4月底國銀外幣放款餘額攀升到4,931億元的18個月高峰，年大增7.5%，但僅曇花一現，5月立即從高點回落，放款餘額降到4,504億元，月減427億元或8.6%，年減0.4%「由紅翻黑」。

若以今年首季外幣放款餘額平均約4,310億元來看，5月僅算略為成長，銀行主管認為，整體國銀外幣放款僅維持穩健，未見明顯回穩。

那麼，要到何時外幣放款才能真正回春？另一家民營銀主管說，市場普遍預期9月美國聯準會將降息，美元利率從高點回落，屆時才可能有機會進一步帶動外幣放款動能。

另一潛在利多則是受惠AI等應用需求揚升，資通產品、電子零組件等出口表現較預期好，台灣對外投資及進出口也較去年同期皆有成長，替第三季外幣放款動能提前暖身。

美國聯準會 降息

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