美銀美林經理人預期美國9月降息 股債並進

近期美國通膨數據降溫，美國聯準會主席鮑爾及其他官員頻頻釋出鴿派訊號，強化聯準會今(2024)年9月降息的希望。綜合彭博資訊等外電新聞援引7月美銀美林經理人調查報告顯示，近七成受訪經理人樂觀看待經濟軟著陸及未來的降息預期，持續加碼股票。多數經理人預計9月18日將迎來第一次降息，超過六成認為未來一年仍有至少三次的降息次數且未來一年經濟不會陷入衰退。調查也顯示，通膨不再是市場最擔憂的尾端風險，取而代之的是地緣政治風險，而超過八成經理人認為未來殖利率曲線將陡峭化，貿易政策將受到美國大選最大的衝擊。此外，經理人除了持續看好美股及科技股外，這次調查中，公用事業類自2009年以來首次由減碼轉為加碼。

7月經理人的股票配置仍有淨33%加碼，科技股則略攀升至淨21%加碼，對公用事業的配置則隨著降息預期而有所改善，由淨18%減碼大幅攀升20%至淨2%加碼；日股則攀升3%至淨7%加碼。此外，經理人對債券的配置也提升8%，對高品質債的看好度則由淨13%大幅攀升至淨31%。就產業別而言，淨加碼程度最高的分別為醫療與科技股。

就風險面而言，7月地緣政治風險擠下高通膨成為經理人最關注的尾端風險，其次才為高通膨及美國經濟衰退。而美國影子銀行7月最可能的信用風險事件。就交易面而言，做多科技七雄為最擁擠交易，放空日圓居次。

這項資料依據彭博資訊，7月美銀美林經理人調查於7月5~11日進行，對管理6,320億美元資產的242位經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧認為，美國6月CPI通膨降溫強化聯準會降息期待，為全球股債市注入強心針。根據芝商所FedWatch7月14日數據顯示，市場預期9月降息一碼機率升至88.1%，11月及12月各降一碼機率也有五成左右，美國通膨及降息路徑更加明朗之下，有利於債市延續多頭行情，可以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金為核心，爭取收益並卡位聯準會降息行情。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利團隊投資長史考特·葛拉瑟指出，科技七雄的崛起使市場集中度達到1970年代以來最高水準，預期未來巨型股漲勢將和緩、市場參與範圍擴大、更多類股及中小型股帶來更大貢獻，市場廣度將恢復到更健康的水準，多元化投資組合在未來12-18個月內有望跑贏大盤，除了科技產業型基金之外，可搭配低基期且基本面正在改善的生技、全球氣候變遷、基礎建設及公用事業股票型基金，以及位處政策紅利甜蜜點的印度和日本股票型基金。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，許多公司正積極嘗試程式AI，尋找部署該技術的方法以提高生產力或創造新的營收來源，這將在未來幾年演變成新的AI應用，並為IT需求帶來「雪球效應」，預期將在半導體、科技基礎設施、應用軟體、網路服務等領域持續看到許多成長的投資機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，許多企業在AI領域急起直追，AI龍頭大廠將面對越來越多競爭對手的挑戰，因此分散投資實屬重要。所幸，即便大盤頻創新高，仍有約兩成左右企業股價較其近一年高點折價逾20%，這當中不乏優質企業，只是暫時不獲市場青睞，或因短期因素掩蓋了其長期成長潛力，藉由專業投資團隊主動選股仍能掌握後市機會。團隊偏好股利具競爭性(Competitive)與持續性(Consistent)的企業，因為他們多數能證明對資產負債表與現金水位的管理嚴謹，且穩定的股利有助於緩和股價波動風險。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，考量美國經濟強韌，而且財政赤字累積需要大量發債因應，未免承擔太長天期利率風險，團隊維持看好偏短天期的高品質企業債，因其仍能提供相對較高且安全的殖利率收益，只是目前利差無法提供景氣若下行或金融市場意外震盪時太多的緩衝保護，此外非投資級公司債於高資金成本壓力下的贏家與輸家獲利表現將持續分歧，因此需要嚴選持債。