15家基金公司規模逾千億 統一投信穩坐規模增幅冠軍

金融市場多頭行情吸引大量資金湧入，發揮加乘效果，帶動資產管理業規模大幅成長。根據投信投顧公會6月數據，全市場38家基金公司，今年來總規模大增24.8%至8.4兆。其中有15家基金公司的規模超過千億，統一投信穩坐規模增幅冠軍，今年來、一年及二年規模增幅分別達到67.23%、123.27%及154.19%，皆排名第一，推升該公司規模達到2461億，創歷史新高。

統一投信規模最大的類別為主動式台股基金，也是同類別規模第二大的基金公司。截至6月底，統一投信台股基金總規模達到730億，今年來、一年及二年規模增幅分別為15.13%、70.22%及145.8%。該公司十檔台股基金中，統一奔騰基金今年來規模成長最多，大增56.02億至182.48億，增幅達到44.3%。這檔基金不僅今年來資金淨流入18.59億，淨值也從去年底的209.73元，成長至6月底的266.03元，帶動規模大幅成長。統一投信其餘兩檔規模百億的台股基金分別為統一黑馬及統一大滿貫基金，今年來規模也成長至141.76億及116.62億。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，美國通膨保持降溫趨勢，就業市場也開始放緩，先前美國聯準會主席鮑爾也在國會聽證會釋出偏鴿訊號，使市場預期聯準會9月降息機率上升。基本面來說，隨著庫存調整結束，廠商補庫存動能提升，目前已不再只有AI相關廠商表現亮眼，而是各產業全面復甦。降息有望提升股市評價空間，加上美國及台灣經濟穩健成長，使股市多頭格局不變。

產業方面，陳釧瑤表示，投資主軸仍為AI產業，但會以B100/GB200新供應商且股價基期低的類股，作為布局首選。AI發展從基建擴散至終端，帶動消費性電子規格升級，使AI筆電及手機供應鏈具表現機會。蘋果發表AI功能，引起市場對蘋果新機關注度提升，有望帶動換機潮，使新產品規格提升受惠股的投資潛力上升。