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牛氣沖天 台股基金規模再締新猷

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
今年來台股基金規模增加排行(資料來源：投信投顧公會)
今年來台股基金規模增加排行(資料來源：投信投顧公會)

台股今(2024)年來漲幅居亞股之冠，台股基金規模也跟著雨露均霑，連續五個月站穩5,000億元大關，大盤指數在6月創下今年來單月最高漲點，規模同步升至5,627億元再攀新高，各家招牌旗艦基金最吸金。

觀察台股今年上半年走勢，除了元月小跌41點，其餘各月皆收紅，展現疫情爆發以來最強多頭格局，6月單月漲點達1,858點，更進一步帶旺台股基金表現。根據投信投顧公會統計至2024年6月底，國內投資股票型(台股基金)6月規模大增350億元，單月增幅達6.6%，除了創下今年單月新高、優於境內基金整體規模6月漲幅4.11%，最新規模5,627億元也再度刷新歷史新高紀錄。

進一步統計單一基金規模增減，包括安聯台灣科技、統一奔騰、復華高成長、野村優質、國泰小龍等各家規模超過百億的旗艦招牌基金，受惠此波行情多頭，今年來規模增長名列台股基金前茅；此外，隸屬於平衡型的復華傳家二號、組合型的復華台灣智能基金，因投組波動度相對較低、操作風格較為穩健，規模增長表現亦相對突出，成為投資人透過母子基金等投資方法參與台股新高行情的熱門標的。

復華高成長基金經理人羅淮億表示，AI應用百花齊放，帶動台灣出口及台廠供應鏈表現，並擺脫過往五窮六絕的淡季效應，成為挹注行情及規模屢創新高的基本面強勁動能，預期AI需求仍強，加以消費性電子逐步復甦，使以電子產業為主軸的台股下半年仍有表現空間，若遇回檔修正建議投資人可偏多操作、逢低分批布局。

復華傳家二號基金經理人郭家宏表示，目前持股採逾七成高水位操作，因應行情高檔、類股輪動，選股著重AI發展，布局首選趨勢正向或基期低產業、評價合理公司，同步掌握第3季電子成長題材及股息收益機會。

台股

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