臺灣指數公司響應政策暨深化國際合作 開發前瞻性ESG主題指數

臺灣指數公司為臺灣證券交易所全資子公司，也是臺灣指數產業龍頭，截至今(2024)年6月已編製超過100檔指數，授權連結ETF資產規模約新台幣1兆元；加上母公司指數，整體證交所集團，在台股ETF檔數、資產規模與受益人數市占率均逾八成。

為呼應台灣推動2050淨零排放、金管會永續行動方案及臺灣證券交易所ESG生態系推動ESG多元商品，臺灣指數公司參考亞洲交易所經驗，與國際機構洽談指數合作，透過合編指數或ESG資料庫合作方式，合作編製淨零轉型、氣候韌性等前瞻性ESG主題指數，以擴展永續投資機會。

臺灣指數公司一年多來與多家國際指數公司或獨立資料庫機構業務交流，探詢合編指數或資料庫合作模式之可行性；歷經多次跨國協商，已有知名國際指數公司表達明確合作意向，並有指數合作的共識，近期將有成果對外宣布。

觀察近兩年掛牌17檔臺股ETF，有高達16檔追蹤臺灣指數公司指數，其中五檔為ESG指數；主題涵蓋ESG綜合型、ESG+低碳主題、ESG+高股息等，資產規模超過400億元；但仍有如淨零轉型、氣候變遷等受高度關注之ESG主題，具有前瞻性及市場發展潛力，有機會成為發展ETF金融商品新趨勢。這次臺灣指數公司與國際指數公司合作開發淨零、氣候相關主題指數，凸顯出主題區隔性及差異性。

臺灣指數公司參考日韓交易所與國際機構合作成果，運用國際機構具有多元面向ESG資料庫，編製前瞻性ESG主題指數的案例，規劃參採使用符合國際永續標準之淨零、氣候議題相關重要指標，結合在地適用方法、遵循國內監理規範及政策，開發臺灣特色與國際標準兼具的ESG新主題指數，供投資應用或研究參考，冀透過指數，協助鼓勵淨零與氣候韌性投資。

同時為了商品化，臺灣指數公司積極與潛在ETF發行人討論上述指數主題產品規劃，提供投資人參與更多面向ESG主題的投資管道，實踐永續責任投資，達成理財目標，並引進更多資金活水，挹注ESG績效表現與投資價值兼具的優質公司，冀望激勵國內企業積極推動各個面向的永續發展倡議目標，落實永續發展。