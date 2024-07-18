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9月降息有譜？ 專家：降息前一個月布局「這類台股」擁雙優勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
上一次Fed預防性降息前進場，持有不同期間表現。（資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司）
上一次Fed預防性降息前進場，持有不同期間表現。（資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司）

美國公布6月通膨(CPI)低於市場預期與前值，根據彭博綜合預估2024年底前聯準會降息2碼機率大幅升高，其中以9月首次降息呼聲最大，野村投信投資策略部副總但漢遠表示，根據統計，上一次聯準會因非利空因素之預防性降息時間點落在2019年8月1日，倘若於降息前一個月提前布局台股，以加權指數而言持有一周、二周、一個月與二個月的表現分別為-0.6%、0.99%、0.68%與0.49%，大致呈現上漲；對於息收人氣不墜的一般高息股而言，例如臺灣高股息指數同期間表現分別為-0.19%、1.19%、0.61%與2.09%，表現則多優於大盤。然而若觀察兼具「股價動能」與「高息」的強勢高息股，例如臺灣趨勢動能高股息指數在同期間表現則為0.23%、1.92%、1.99%與2.40%，表現較高息股或台股大盤更為穩健。

但漢遠進一步分析表示，倘若非經濟衰退或疫情等利空事件引起之降息，股市往往仍具表現空間、不妨提前布局，但可發現價值型股票如高息股的表現將開始勝出，因為相對未來可能走低的利率環境，將使得高息股的股息吸引力愈趨誘人；其中若再加入「動能指標」進行篩選，也就是挑選兼具「股價正向趨勢動能」的「高息」股票，例如訴求強勢高息股的野村臺灣趨勢動能高股息ETF(00944)，便有機會發掘多頭領漲、空頭抗跌的強勢高息股，在宣布降息之前提前卡位加碼布局強勢高息股，兼具強勢股與高息股兩優勢。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF(00944) 經理人林怡君進一步指出，臺灣趨勢動能高股息指數的選股兩大原則即「高股息」+「強勢股」，以高殖利率占總分的五成、另外強勢股則占另外總分的五成。若是將台股所有股票分成四大類型，分別是「大型（市值前50大）、中型（市值前50~150）、中小型（市值150~300）、小型（市值300後）」。

00944的成分股大部分集中在「中小型」，市值前150的比重不到50%，其他高股息ETF的成分股大部分都是市值前150的，00944與其他高股息的重疊度都不到50%，可做為互補的投資組合。00944細看其成分股可以發現，其中許多很會漲的股票多半落在市值150~300的區間，諸如至上（8112）、億光（2393）、京鼎（3413），野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）續航力值得關注，但投資還是有風險進場前還是要視己身風險承受度審慎評估。

展望未來，林怡君表示，目前經濟增速穩健、企業獲利良好的前提未變，隨著聯準會降息能見度增加將有助股市資金活水，不妨樂觀看待台股下半年表現空間、並把握降息前布局機會，後市出現類股輪動的機會大，多方投資機會值得掌握。野村臺灣趨勢動能高股息ETF(00944)，讓投資人聚焦息收標的同時，也能兼顧抗跌、低波。以產業的歸納分析來看，目前電子類股仍佔大宗、但比重下降，而在非電子類股具備「強勢高息股」的比重明顯增加，例如金融保險、航運、水泥鋼鐵與貿易百貨，「野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）將會是網羅多方機會、並有助提升投資效率的首選。

降息 高股息

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