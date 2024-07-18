央行2年期定存單利率 飆上1.487%

中央銀行昨（17）日標售2年期定存單，金額為250億元，得標利率落於1.487%，連五漲並寫逾兩年新高；大型銀行資調主管指出，2年期定存單利率頻頻走高，代表市場預期，就算美國聯準會9月啟動降息，我國中央銀行也不會跟進，台灣貨幣政策將「走自己的路」。

央行每月固定標售一期2年期定存單，市場預估，本期定存單得標利率將介於1.47%至1.5%之間，最後利率落於1.487%，標售結果符合市場預期。

銀行資調主管分析，自今年3月起，2年期定存單標售利率已連五月走揚，寫2022年6月來新高紀錄；2年期定存單利率在這五個月內，累計漲0.314個百分點。

銀行主管說，2年期定存單標售利率走揚，主要是市場預料，就算美國聯準會9月啟動降息，我國央行也不會跟進；另外受稅款入庫及央行自7月1日起調高存準率1碼影響，國內貨幣市場資金略為緊縮；且時序進入7月，為上市櫃公司現金股利發放旺季，市場憂心，外資領到股利後將大舉匯出，使國內的貨幣供給量再減少。

儘管市場押寶，聯準會9月調降利率如箭在弦上，但從央行標售長達2年期的定存單結果看來，金融圈普遍認為，著眼國內通膨率仍居高不下，央行今年底前就算不升息，也沒有降息空間。