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MDRT 100強 南山排第11

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
南山人壽締造連續四年MDRT會員數破千人的優異紀錄，今年更擠進全球MDRT百大企業榜單的前11強。 南山人壽／提供
南山人壽締造連續四年MDRT會員數破千人的優異紀錄，今年更擠進全球MDRT百大企業榜單的前11強。 南山人壽／提供

南山人壽深耕台灣60年，在新出爐的2024年「百萬圓桌協會」（Million Dollar Round Table, MDRT）全球100強企業榜單中，南山人壽名列全球第11，共有1,523位優秀的業務夥伴順利躋身MDRT殿堂；其中，高產能業務員的超級會員COT人數達101位，在全球排名第21名。

南山人壽以專業為訴求，引領保險產業前進，並積極引導業務菁英專業能力持續精進。自2020年起即積極引領業務菁英接軌國際，規劃一系列MDRT專屬的學習獎助與榮譽制服，激勵業務員銷售達標、成為MDRT合格會員。

透過各項激勵並投入培訓資源，南山人壽締造連續四年MDRT會員數破千人的優異紀錄，今年更擠進全球MDRT百大企業榜單的前11強，創下歷年最佳排名。

MDRT被譽為壽險界的奧斯卡獎。2024年的MDRT國際年會日前於加拿大溫哥華順利落幕，今年共有278位南山人壽業務菁英參與此盛會，一同身穿代表年輕活力的天鋒藍制服亮眼出席，聲勢浩大。

南山人壽的企業文化強調利他的初衷、溫暖的專業，與MDRT提倡全人理念精神十分貼近。南山人壽群真通訊處處經理張雲翔認為：「一直以來，南山對於業務員專業能力的要求就很高，而MDRT是一個能夠展現自身銷售成績、展現個人品牌的舞台。」他自己也以身作則，連續兩年帶領團隊親自參與MDRT年會，傳承南山共榮共好的文化；今年第一次參與年會的大甲通訊處業務代表范淑婷表示，這次年會讓自己有很不一樣的收穫，非常榮幸這次能跟著前輩們一起與會學習，她說：「我很喜歡團隊一起成長的氛圍，也期許自己未來能夠分享自身的經驗給後進。」

南山人壽除推動業務夥伴加入MDRT，每年也投入大量資源與心力培訓內外勤夥伴，連三年與臺灣大學進修推廣學院舉辦「臺大—南山經營管理與領導研習專班」，結合臺大EMBA高階講堂系統化學習，透過國內外企業個案的解析，協助提升管理及業務推動能力。

制服 南山人壽

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