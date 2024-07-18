玉山金推動生物多樣性 績優

台灣永續能源研究基金會主辦「2024台灣生物多樣性獎」，於16日第二屆TWBA台灣生物多樣性論壇舉辦頒獎典禮，玉山金控（2884）以「玉山瓦拉米計畫」再度榮獲營利事業組最高榮譽金獎肯定。

玉山長期關注和愛護台灣這片美好土地，自2014年開始啟動「玉山瓦拉米計畫」，從生態保育和照顧當地社群的角度出發，並且以聯合國永續發展目標（SDGs）為基石，與玉山國家公園管理處、慈心有機農業發展基金會以及銀川永續農場合作，推動「玉山山腳下的第一畝田」—花蓮南安部落轉型有機農法及地方創生。

透過導入以自然為本的解決方案(Nature Based Solutions)進行棲地營造與生態維護提升生物多樣性，並結合在地布農族生態智慧與傳統知識，改善南安水稻田的環境，致力達成聯合國《生物多樣性公約》「人與自然和諧共生」願景。在該計畫長期輔導下，已獲得部落農民們高度認同與支持，有機水稻田面積已超過南安當地稻田總面積半數，玉山也將收購的瓦拉米與顧客及員工一同分享。

據統計，以台灣平均每公頃農田農藥施用量17公斤計算，自2014年起累計已減少使用2,655公斤，減少了農藥負擔也讓生態環境逐漸復原，從農民自主生態調查，在田區和周圍山腳地帶陸續記錄到台灣特有種「菊池氏細鯽」、穿山甲、食蛇龜、百步蛇等保育類以及罕見與瀕危物種逾十種，已見明顯成效。

「一個好的ESG策略，就是一個好的銀行發展策略」。玉山金控及玉山銀行除積極接軌國際，響應生物多樣性國際倡議，為全球首批加入TNFD（自然相關財務揭露，Taskforce on Nature-related Financial Disclosures）先行者；並將永續思維與理念融入各項金融本業，例如偕同農糧署、中衛發展中心首創產銷履歷貸款專案，攜手各地農民們開闢一條與自然和諧的永續道路，一同為台灣自然環境盡一份心力。