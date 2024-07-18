外幣存款連四月創新高 5月衝上14.6兆元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
據金管會統計，2024年5月底國銀外幣存款餘額14兆6,129億元。 聯合報系資料照
據金管會統計，2024年5月底國銀外幣存款餘額14兆6,129億元。 聯合報系資料照

據金管會統計，2024年5月底國銀外幣存款餘額14兆6,129億元，已連四個月「月月寫新高」，較上月增加1,126億元，今年前五月則大增5,883億元是史上同期最高；若以5月期底美元匯率32.42元換算，外幣存款餘額4,507億美元，月增52億美元，終結連二黑。

也就是說，5月單月國銀外幣存款，不論是美元或台幣計價，整體水位都有明顯上揚，金管會官員說，5月企業戶有大額貨款匯回、海外盈餘匯回、財務操作及資金調度等四大主因所致。

近十年外幣存款餘額概況 圖／經濟日報提供
近十年外幣存款餘額概況 圖／經濟日報提供

銀行主管說，6月美元反轉走升，又逢季底將讓企業戶貨款、海外盈餘將持續匯回，加上美國聯準會尚未降息，美元利率仍處高檔等三大利多，估會持續推升外幣存款水位。

但市場普遍預期9月美國聯準會將啟動降息，恐不利國際美元表現，第3季外幣存款水位漲跌，恐得視美元雙率、外資動向及企業戶資金移動而定。

金管會從2004年開始統計國銀外幣存款數字，這20年來，以2022年美國開啟暴力升息，使外存全年大增1兆7,584億元，年增額創史上最大量；2023年暫停升息後，全年外存量增2,285億元，增額僅2022年全年的13%。

2024年美國利率維持高位、推升美元大漲，外幣存款也一路水漲船高。2024年2月外幣存款水位攀到歷史新高後，已連四個月「月月攻頂」，5月底餘額14兆6,129億元，月增1,126億元或0.78%，年增7%是近11個月最高。

累計今年前五月大增5,883億元，是2023年一整年外幣存款增額的2.6倍，也達2022年全年高峰的33%，顯示外幣存款熱度不墜。

再進一步以前十大外幣存款行來看，5月底年增率續持雙位數成長者，是中信銀、北富銀、臺銀和合庫四家銀行，又以臺銀年增20%成長動能最強，中信銀年增15%、北富銀和合庫年增14.8%則都較上月略減。

【記者廖珮君／台北報導】據央行統計，2024年5月底國銀外幣放款餘額4,504億元，月減427億元，減額是近五個月最大，更一舉從4月底4,931億元的一年半高點回落；金融圈認為，市場預期9月美國聯準會將降息，企業戶對外幣融資採先縮手觀望態度。

一家公股行庫主管說，外幣放款動能主要受美國聯準會升降息影響，而利率政策則視美國通膨走勢、就業市場數據而定。就目前來看，美元利率仍居高點、台美放款利差仍大，壓抑了企業戶舉借外幣意願。

那麼，要到何時外幣放款才能真正回春？另一家民營銀主管說，市場普遍預期9月美國聯準會將降息，美元利率從高點回落，屆時才可能有機會進一步帶動外幣放款動能。

另一潛在利多則是受惠AI等應用需求揚升，資通產品、電子零組件等出口表現較預期好，台灣對外投資及進出口也較去年同期皆有成長，替第3季外幣放款動能提前暖身。

美國聯準會 降息

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