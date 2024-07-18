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20檔期貨保證金調整

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

臺灣期貨交易所昨（17）日公告調整裕隆期貨契約（FNF）等20檔股票期貨契約所有月分保證金適用比例，並自18日一般交易時段結束後起實施。

期交所表示，調降保證金的包括：裕隆期貨（FNF）、同欣電期貨（KDF）、璟德期貨（NBF）、環球晶期貨（OWF）、小型環球晶期貨（PBF）、大江期貨（PMF）、宣德期貨（PPF）、金居期貨（PQF）、台勝科期貨（QDF）、中天期貨（RDF）、台亞期貨（FYF）、彩晶期貨（OEF）、富邦媒期貨 (RMF)、小型富邦媒期貨（RQF）等14檔。

調高的則為：世紀鋼期貨（RUF）、中興電期貨（SDF）、技嘉期貨（GHF）、小型技嘉期貨（SLF）、台燿期貨（OVF）、奇鋐期貨（RAF）等六檔。

富邦媒 環球晶 臺灣期貨交易所

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