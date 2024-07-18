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台新愛的力量 公益開跑
鄭家鐘表示，台新十五年來透過「您的一票，決定愛的力量」網路公益投票，鼓勵社福團體自立，邀請社會大眾投票，迄今已累積一千七百多家社福團體獲選，共有一二三○多萬人參與投票。
青少年基金會舉辦「台新青少年志工菁英獎」，徵選國高中志工優秀服務事蹟並表揚，是首創唯一國高中生志願服務公益平台，廿五年共鼓勵八萬名青少年參與公益服務、表揚三千六百多名學生，讓社會看見學生投入社會的熱情。
青少年基金會主管機關教育部青年發展署副署長蕭智文指出，台新一直是共同推動公益及志願服務的好夥伴，為台灣社會種下公益無形資產。現場國際舞蹈家簡珮如帶來世界級獨舞演出，並首映聯合宣傳影片「鼓舞每一分愛的力量」，簡珮如以自身對舞蹈的熱愛及對生命的熱情，傳遞「一起為愛起舞」及「為愛舞所不能」活動精神，啟發生命中的美麗和無限的能量，看見公益更多元的面向。
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