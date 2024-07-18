名人遭冒名行騙層出不窮 金管會祭3招阻詐

中央社／ 台北17日電

名人遭冒名行騙頻傳，國泰金董事長蔡宏圖近日更公開呼籲投資人勿上當。為抑制詐團氣焰，金管會表示，除了主動蒐報違規投資廣告、揪出經常刊登詐騙廣告的黑名單戶外，亦透過詐欺犯罪危害防制條例修正，加強對廣告主身分驗證機制。

金管會2023年邀集Meta、Google研商投資詐騙廣告蒐報機制，達成「政府通報、快速下架」共識，後經投信投顧法修正，明定網路平台業者有責下架不法投資廣告後，證券周邊單位繼續協力蒐報違規網路投資廣告，並由司法警察機關通知網路平台業者下架。

金管會揭露最新統計顯示，自2023年4月10日啟動投資詐騙廣告蒐報機制至今年6月30日止，金管會及證券周邊單位累計通報4萬5804件網路投資詐騙廣告，6月單月蒐報4404件，較5月下滑。

另一方面，金管會證期局今年6月接獲74件投資詐騙陳情案，則改寫今年單月新高，累計今年上半年證期局共接獲334件投資詐騙陳情案。

金管會證期局副局長高晶萍分析，證期局接獲民眾陳情投資詐騙案件，現階段主要集中2種態樣，其一是詐團會推薦民眾安裝假投資平台App，並宣稱App可插隊搶漲停股票並保證獲利，其二是宣稱虛擬貨幣交易有高獲利，勸誘民眾投資虛擬貨幣等。

國泰金董事長蔡宏圖近期遭詐騙集團冒名當活廣告欺騙投資人，導致他近日出席活動時特別對外強調，「已經報案很多次，本人在這裡、沒有整容過，不要相信那些看起來像是我的人所做的介紹」。

為抑制詐團冒名行騙，高晶萍指出，首先，金管會會主動蒐報違規投資廣告通報Google及Meta，其次，在蒐報過程一旦發現特定網址或特定境外公司經常刊登詐騙廣告，金管會亦會蒐集情資供Google及Meta作內部審核參考。

除此之外，她進一步指出，立法院會已三讀通過「詐欺犯罪危害防制條例」，其中列有數位經濟防詐措施專章，就網路廣告平台防詐義務、資料保存、提供責任及在台須設立法律代表、實名制等進行更嚴謹規範，加強對廣告主身分驗證機制。

廣告 詐騙集團

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