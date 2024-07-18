櫃買辦媒合會 挺創新企業

櫃買中心為協助創新企業永續發展，本年度陸續與四大聯合會計師事務所合作舉辦「創新x永續 創新企業媒合會」，第三場次媒合會昨日(7/17)由資誠聯合會計師事務所接續舉辦，為創新企業及投資機構搭建交流平台，並為創新企業提供更多交流成長機會。

在聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）以及企業ESG指標日受重視的浪潮下，櫃買中心對創新企業之永續發展議題亦高度關注，本次活動計邀請10家與永續ESG應用領域相關的新創公司，包括農電共生創造綠金的格園社企；環保吸管並提振農村經濟的玩艸植造；開發智能用電管理系統的海韻智能；將紡織廢棄物轉化為再生塑膠粒子的雄材大智；優化企業無紙化作業流程的雲想科技；輔導企業溫室氣體盤查並編製永續報告書的永訊智庫；全球智慧送禮服務的芯符；提供雲端不動產包租代管服務的金箍棒；打造環保與展演活動的荷米斯；以及微生物製造替代性蛋白的蘇菲營養。

櫃買中心李愛玲總經理表示，依根據瑞士洛桑管理學院(IMD)公布「2024年IMD世界競爭力年報」，臺灣在67個受評比國家中排名第8名，在人口超過2,000萬人的經濟體中，更連續4年排名蟬聯世界第一，顯見臺灣具備蓬勃的創新發展能量，而在環境污染及氣候變遷的生態衝擊下，永續投資之概念正快速推展中，投資人進行投資決策時，除了考慮財務資訊外，亦將ESG納入投資決策考量，今天活動主題聚焦「創新」與「永續」二大元素，即是希望透過今天的媒合，協助企業串接資源加速成長，建構更完善的新創投資環境，協助實現環境、社會和經濟永續三贏的目標。

資誠聯合會計師事務所徐聖忠營運長表示，櫃買中心長期致力於扶植創新企業，並持續營造友善籌資環境，資誠亦深耕新創產業多年，以「厚創新X後加速」核心，結合財務、稅務、法律、管理顧問服務等專業人才，5年來已成功輔導近50家潛力新創取得總額近7億元的募資，並媒合多項商業合作案，為企業和新創夥伴創造雙贏局面。

櫃買中心積極協助優質企業進入多層次資本市場以成長茁壯，其中創櫃板為創新企業進入資本市場的最佳跳板，創新企業可透過創櫃板多元且免費的輔導服務及資源，打造企業優質競爭力。