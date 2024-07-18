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行政治理／金管會主委彭金隆 要讓法規更接地氣

經濟日報／ 廖珮君
金管會主委彭金隆在務實中追求理想，盼為金融市場帶來變革。記者侯永全／攝影
金管會主委彭金隆在務實中追求理想，盼為金融市場帶來變革。記者侯永全／攝影

金管會新任主委彭金隆原任政大商學院副院長、風險管理與保險學系教授，這一位常替企業解決難題的學者，被稱為保險業的智囊王、點子王，也是市場視為對金融業「最友善」的主委。

彭金隆接任金管會主委才滿月沒多久，就已接受兩場媒體聯訪。從中釋出三大政策變革與方針，既「接地氣」又「務實」。

第一大變革是「行動創新方案」。他喊出將設常態性「法規調適平台」，打破目前由各金融公會提建言做法規調整的舊例，改由學者專家當召集人，從外部人主動發現問題，金管會仔細評估，產業快速回應，這猶如將法規發動權交給市場。

行動創新 打破框架

彭金隆說，這是希望營造另一個金管會和社會互動過程，法規可發揮「市場溫度計」角色，可更接地氣。

第二變革要加速金融科技發展與創新，他喊出要做「輕量沙盒」。打破「法規禁止」（不涉及法律部分）的業務試辦紅線，只要是金管會或業者的自律規範、應注意事項、審查要點等行政規則，都可以打破框架，要讓金融和科技業擴大合作。

第三變革是以「務實」態度，來推動台灣成為亞洲資產管理中心。彭金隆說，各國或各地區的資產管理中心，都有不同形成和原因，要做「資產管理中心」有三大要件：人、錢和機構。

發展資產管理中心很難只靠金管會，要做「資產管理中心」至少需有六大基礎建設，一、充沛專業人才，二、匯率管制要自由移動，三、吸引力稅制，四、容易溝通環境如全英語環境，五、彈性組織架構如信託制度，六、地緣性。

要完全複製其他國家成功模式很難，「我們沒有要取代誰，而是盼能成為投資人『選項之一』，希望投資人不要只是路過、就跳過了」，彭金隆說，市場資金是看「一個機會」，而非表象（如地緣政治），有些地方烽火連天，資金還是會進場。

彭金隆認為，台灣有三大優勢，一、AI、綠能、新創等產業優勢，二、民間財富很高，三、海外台商有很多資產，這些都是星港沒有的，可以截長補短。如資產要運用在AI、新創、綠能可投資台灣，資產保全可選日本等各不同分工。

他說，自己要先增加自己對自己人（如保險業新錢投資）的吸引力，當自己人做的多，外人自然就有信心，再利用我們的產業、民間財富與海外資產，就可以吸引到其他資金，讓不同資金在不同中心做運轉。

發揮優勢 帶動投資

那麼，金管會能做什麼？彭金隆務實地提出三大對策，首先，銀行端做私人銀行和財管業務，還可以做什麼商品？其次，如何鬆綁法治機制？如何讓信託制度有更大彈性？第三，是否要在台灣創設境外金融，例如稅制很簡便又快速，但資產管理面有OBU機制來搭配都可納入思考。

彭金隆在兩場媒體聯訪言談間，多次提及他是個非常「務實」的人。他的每一步都是在務實中追求理想，盼能為台灣金融市場帶來更多的希望和變革。

他說「理想是個人，現實是大家」，他當初答應來接任金管會主委，是身為一個知識分子，的確有一些理想，也希望有這樣的一個可能性來改變市場，但他也坦言現實是需要大家可以接受的。

就如同美國現代管理學之父彼得·杜拉克的名言：「計畫是將夢想轉化為現實的橋樑。」彭金隆的務實派作風，正是這座橋樑的基石，引領台灣金融市場走向更加光明的未來。

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