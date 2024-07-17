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滙豐銀行重裝上陣 大打國際牌搶攻餐飲刷卡

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
匯豐銀行重裝上陣，大打國際牌搶攻餐飲刷卡。記者朱漢崙／攝影
匯豐銀行重裝上陣，大打國際牌搶攻餐飲刷卡。記者朱漢崙／攝影

7月以來，多家銀行陸續宣布新的發卡計畫，繼凱基、台新銀行之後，滙豐銀行今日也宣布其Live+現金回饋卡全新上市，不僅主打餐飲消費，更大打「跨國牌」，一口氣在亞洲7個國家同步上線新卡，共200家餐廳放送85折優惠，同時現金回饋再加碼至3.88%，倘若再加計亞洲7國的海外消費再加碼1%，以及加開帳戶自動扣繳額外贈送的1%，最高可達5.88%的現金回饋。

上述的亞洲7國，包括了日本、新加坡、馬來西亞、越南、菲律賓、印度、斯里蘭卡，這200家85折優惠的餐廳，每國大約30至40家，至於回饋上限，國內一般通路的消費為0.88%無上限，而三大通路消費的3%回饋，每月以888為上限，七個國家的餐飲消費1%回饋，每期回饋200元，另外，帳戶扣繳所贈送的回饋，每期上限為200元。

尤其這次滙豐在台灣特別選擇攜手王品集團，滙豐銀行財富管理暨個人金融事業處負責人游天立表示，選擇王品主要看中三個優點，一是王品的產品線很廣，二是王品從高價到平價的餐廳種類都有可滿足不同的消費者，三是王品為台灣老字號的餐飲連鎖品牌，通路在全台分布既廣且平均，全國的卡戶都有機會使用。

市場認為，此次滙豐銀行所推出的Live+現金回饋卡，和星展銀行旗下承接自花旗銀行，同樣也主打美食購物的的生活饗樂卡有異曲同工之妙，而對於自家的競爭優勢，游天立指出，能同時在海外7個國家的200家餐廳，使用85折的優惠，國內沒有其他信用卡業者可作到，再加上現金回饋比例，可說相當有競爭優勢。

目前信用卡主打的現金回饋在市場可說無處不在，而滙豐旗下信用卡產品線，已有其他卡別主打現金回饋，外界也好奇會否「自己打自己」？對此游天立則表示，由於滙豐信用卡的各張卡，例如主打海外旅遊的「旅人卡」，及此次主打餐飲的Live+現金回饋卡，都各有明確的市場區隔，因此不會有這個問題。

游天立也分析，目前現金回饋卡在台灣有6千多萬張，其中三分之二都是現金回饋卡，台灣能辦卡的也就1千多萬人，只是這些現金回饋卡主打的區塊不同，例如海外消費、無腦刷、網購、餐飲購物這些，他也進而揭示滙豐的策略指出，滙豐未來將挾海外據點眾多的優勢，每個不同主題的領域都會走「區域化」路線；對此滙豐銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁黃至弘也分析，接下來匯豐在擴大產品線的同時，也會從wallet share概念出發，把不同產品線補足。

信用卡 消費 餐飲

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