櫃買中心標章遭冒用 投資人當心

詐騙集團膽大包天，竟然連櫃買中心的標章都敢冒用！近來發現詐騙集團冒用櫃買中心標章（LOGO），宣稱其為「天宏證券櫃買中心」，誘騙投資人註冊帳號，並宣稱可進行免費開戶、一鍵交易、籌碼分析、智慧選股等。

櫃買中心鄭重澄清，該網站非櫃買中心所建置，櫃買中心也未授權其使用櫃買中心的LOGO圖檔，且該網站非為經許可之證券服務機構所經營，投資人請提高警覺，避免受騙。

櫃買中心呼籲，投資人若有發現疑似證券期貨詐騙情事，可立即撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」（02）2737-3434查證，亦可至金管會網站「防範非法證券期貨業宣導專區」查詢合法證券商、期貨業、投信投顧業資訊，並可利用警政署反詐欺專線165，向司法機關提出檢舉。