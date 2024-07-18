聽新聞
test
0:00 / 0:00

櫃買中心標章遭冒用 投資人當心

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

詐騙集團膽大包天，竟然連櫃買中心的標章都敢冒用！近來發現詐騙集團冒用櫃買中心標章（LOGO），宣稱其為「天宏證券櫃買中心」，誘騙投資人註冊帳號，並宣稱可進行免費開戶、一鍵交易、籌碼分析、智慧選股等。

櫃買中心鄭重澄清，該網站非櫃買中心所建置，櫃買中心也未授權其使用櫃買中心的LOGO圖檔，且該網站非為經許可之證券服務機構所經營，投資人請提高警覺，避免受騙。

櫃買中心呼籲，投資人若有發現疑似證券期貨詐騙情事，可立即撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」（02）2737-3434查證，亦可至金管會網站「防範非法證券期貨業宣導專區」查詢合法證券商、期貨業、投信投顧業資訊，並可利用警政署反詐欺專線165，向司法機關提出檢舉。

期貨 櫃買中心 詐騙集團

延伸閱讀

73歲老婦解除4筆定存...險被詐340萬 警察、郵局勸阻「保住老本」

期交所公告20檔個股期貨保證金調整 18日一般交易結束後實施

「反共也不能詐欺」 郭文貴9罪成立 總刑期恐逾百年

影／搞笑！車手選在警察巡邏箱前取款遭逮 被害人趁隙落跑

相關新聞

外幣存款連四月創新高 5月衝上14.6兆元

據金管會統計，2024年5月底國銀外幣存款餘額14兆6,129億元，已連四個月「月月寫新高」，較上月增加1,126億元，...

櫃買挺創新／格園社企 推農電共生

格園社會企業(股)公司服務內容包含種苗銷售、農業規劃輔導以及協助農企業之ESG規劃。格園以『農電共生』發明專利經營農場，...

臺指開發ESG指數 跨步

臺灣指數公司昨（17）日表示，近年與多家國際指數公司或獨立資料庫機構業務交流，探詢合編指數或資料庫合作模式的可行性，已有...

券商資安申報宣導 回響熱

臺灣證券交易所日前辦理「證券商資安防護申報專區」宣導說明會，除邀請證券業者的資安主管與資安專責人員參加外，櫃買中心及證券...

櫃買挺創新／玩艸植造 造環保吸管

玩艸植造(股)公司透過臺灣蒲草田認養計劃種植蒲草吸管並與農民合作創造經濟價值。蒲草屬於「非翻土農業」，因此有著巨大的土壤...

櫃買挺創新／金箍棒 包租代管神器

金箍棒智慧物業管理顧問(股)公司所推出「房屋包租代管神器」，讓物業管理者和房東輕鬆管理租約、房客、房租帳務、修繕點交大小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。