櫃買推永續 股債並進

櫃買中心自1994年11月成立至今已達30年，不僅戮力透過股票與債券雙核心業務促進資本形成、扶植企業成長、協助產業創新，近年來，更積極發揮資本市場的力量推動永續轉型，並引導資金挹注永續發展。

櫃買中心積極借鑑國際經驗，並透過持續精進相關措施以優化市場服務，期能在不斷變動的環境中，為市場參與者締造更高的價值。

在股票市場部分，櫃買中心建構上櫃、興櫃及創櫃等多層次市場積極扶植企業成長，透過分階段育成的方式，協助微型、中小型甚或大型企業依其自身規模及發展狀況循序進入資本市場，並藉由櫃買中心所提供的資源成長茁壯。

同時，透過相關輔導機制及監理制度，協助公司持續強化營運體質並優化永續作為。此外，櫃買中心也長期關注國際市場發展動態並借鑑國際經驗，持續推出精進措施以提升企業價值。

在債券市場部分，櫃買中心已建置綠色債券、社會責任債券、可持續發展債券及可持續發展連結債券等多元化永續發展債券制度，其發行人則遍及國內外公／民營企業、金融機構及政府組織，現階段櫃買中心的永續發展債券市場已居全球領先地位。

為了持續強化政府及企業的永續競爭力，並挹注永續發展債券市場持續成長的新動能，櫃買中心將持續協助政府發行永續發展政府債券、協助中小企業以永續發展轉（交）換債券募集資金、推動以綠建築擴大綠色債券發行規模並協助住都中心發行永續發展債券，同時研議發展轉型債券以協助排碳大戶轉型。

展望未來，櫃買中心仍將持續驅動「股債雙核心」以提升經濟發展、支持永續轉型，攜手全體市場參與者，共創櫃買新價值。