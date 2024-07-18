券商資安申報宣導 回響熱

臺灣證券交易所日前辦理「證券商資安防護申報專區」宣導說明會，除邀請證券業者的資安主管與資安專責人員參加外，櫃買中心及證券商公會等周邊單位，也派員與會，現場參與人數超出預期，討論氣氛異常熱烈。

宣導說明會第一階段由證交所券商輔導部詳細介紹建置「證券商資安防護事項申報專區」的來龍去脈，並就相關申報功能的操作，清楚說明申報步驟與相關注意事項，以期未來證交所據此追蹤業者，就資安分級防護的各類應辦事項，是否逐項具體執行，以及對各項要求落實的程度。

證交所往後更可搭配今年方推出的全新數位化查核系統，執行資安查核盤點作業，既可簡化資料蒐集流程，更可提升查核效率，優化監理機制。

第二階段則邀請凱基證券，以「反詐騙專區建置及資訊更新機制」為主題，分享該公司打擊詐騙的心得與經驗。該公司已成立跨部門防詐小組與快速防詐通報溝通機制。