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臺指開發ESG指數 跨步

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣指數公司昨（17）日表示，近年與多家國際指數公司或獨立資料庫機構業務交流，探詢合編指數或資料庫合作模式的可行性，已有知名國際指數公司表達明確合作意向，並有指數合作共識，近期將有成果對外宣布。

觀察近兩年掛牌的17檔台股ETF，高達16檔追蹤臺灣指數公司指數，其中，五檔為ESG指數；主題涵蓋ESG綜合型、ESG+低碳主題、ESG+高股息等，資產規模超過400億元。

不過，仍有如淨零轉型、氣候變遷等受高度關注的ESG主題，具有前瞻性及市場發展潛力，有機會成為發展ETF金融商品新趨勢。臺灣指數公司說，本次與國際指數公司合作開發淨零、氣候相關主題指數，凸顯出主題區隔性及差異性。

臺灣指數公司參考日韓交易所與國際機構合作成果，運用國際機構具有多元面向ESG資料庫，編製前瞻性ESG主題指數的案例，規畫參採使用符合國際永續標準的淨零、氣候議題相關重要指標，結合在地適用方法、遵循國內監理規範及政策，開發台灣特色與國際標準兼具的ESG新主題指數，供投資應用或研究參考，冀透過指數，協助鼓勵淨零與氣候韌性投資。

為商品化，臺灣指數公司積極與潛在ETF發行人討論上述指數主題產品規畫，提供投資人參與更多面向ESG主題的投資管道，實踐永續責任投資，達成理財目標，並引進更多資金活水，挹注ESG績效表現與投資價值兼具的優質公司，冀望激勵國內企業積極推動各個面向的永續發展倡議目標，落實永續發展。

臺灣指數公司為證交所全資子公司，也是台灣指數產業龍頭，截至今年6月已編製超過100檔指數，授權連結ETF資產規模約新台幣1兆元；加上母公司指數，整體證交所集團，在台股ETF檔數、資產規模與受益人數市占率均逾八成。

為呼應台灣推動2050淨零排放、金管會永續行動方案及臺灣證交所ESG生態系推動ESG多元商品，臺灣指數公司參考亞洲交易所經驗，與國際機構洽談指數合作，透過合編指數或ESG資料庫合作方式，合作編製淨零轉型、氣候韌性等前瞻性ESG主題指數，以擴展永續投資機會。

ESG ETF

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