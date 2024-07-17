壽險資金留台卡3關 業者籲交通建設證券化為可能解方

行政院宣示將推動「大投資台灣計畫」，引導保險資金留在台灣，壽險業界疾呼，推動有具穩定現金流的公共建設證券化為可行解方，又以國道、機場航站及捷運等具穩定現金流的交通建設證券化，最能符合壽險資金運用需求。

行政院長卓榮泰明天將主持經濟發展委員會首場委員會議，討論「大投資台灣計畫」，目的是在避免破壞市場秩序的前提下，提供外資及保險資金返台投資國家戰略產業的機制與管道，消息一出，掀起金融市場高度矚目。

國內長年低利率加上債市胃納不足，保險業大舉錢進海外，據金管會統計，截至今年5月底止，壽險業加計國際板債及外幣保單在內的海外投資總額高達新台幣22.7兆元，換言之，壽險業可運用資金有高達7成投放海外，至於投入保險法第146條之5專案運用、公共建設及社會福利運用金額僅千餘億元，成為顯著對比。

根據金管會規定，保險業可運用資金有1成得投資到屬於保險法第146條之5的專案運用、公共建設及社會福利運用，依此計算，壽險業還有逾3兆元額度可投入國內公建，空間相當充裕，但若要引導壽險資金加大投資台灣力道，勢必得克服長年存在的3大關卡，即是否有適當案源、投資條件及投資方式。

相關官員表示，討論壽險資金加碼投資台灣，第一步是要先找到方法引導壽險「新錢」願意投入國內公共建設，現在壽險業新錢一年平均達2兆元，按海內外投資配比35：65來看，每年約有7000億元新錢會留在台灣進行資產配置。

既然壽險業年年都有7000億元新錢留在台灣投資，如何引導這筆錢多投入公共建設，大型壽險公司高層點出，壽險業資金運用，必須符合穩定且長期投資性質，現在國內已具穩定現金流的公共建設證券化將是可行解方。

業者舉例，高速公路每年均有穩定過路費收入，符合壽險資金運用所需特質，若政府建設高速公路時，不採編列預算，而是走發債或證券化讓壽險資金可投資，未來以高速公路收取的過路費用向壽險業償還利息或本金，將是可行之道。

不僅壽險業引頸期盼公建證券化，金管會日前提交立法院財委會的專題報告亦拋出同樣想法，金管會當時陳述，亞洲地區已有公建證券化案例，若政府可將目前具穩定現金流的公建證券化，可增加公建相關金融商品多元性，活化政府資金運用彈性並提供保險業參與投資機會。

相關官員解釋，具穩定現金流的公共建設，例如國道一號、國道三號，機場捷運、台北捷運、高雄捷運、機場航站等交通建設，均具固定收益，適合作為證券化標的，有關主管機關為交通部；至於自來水亦有穩定收益，亦可考慮證券化，牽涉主管機關為經濟部。

官員說，政府公建一向採編列預算執行，但若未來建設新的公建，可考慮採發債或證券化選項，及既有具穩定現金流的公建可推動證券化，讓壽險資金有適合去處，政府透過公建證券化收回資金，可進而規劃興建下一座公建，亦可滿足民眾多元需求，對民間業者、政府及民眾將是三贏局面。