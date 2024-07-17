第2屆台北金融科技獎 響應淨零增綠色金融科技獎

為擴大金融科技生態系與加速普惠金融，由金融總會與台灣金融研訓院共同主辦的第2屆2024台北金融科技獎今天開跑。執行單位金融科技創新園區表示，呼應全球2050淨零排放趨勢，今年新增綠色金融科技獎，以強化綠色金融發展與應用。

金融科技創新園區FinTechSpace（以下簡稱園區）今天發布新聞稿指出，由金管會指導、金融總會與台灣金融研訓院共同主辦，並由「芬恩特創新聚落」及園區負責執行的「2024台北金融科技獎」，即起啟動徵件至8月2日。

園區表示，第2屆2024台北金融科技獎是依據金管會發布的「金融科技發展路徑圖2.0」提出舉辦，規劃包括金融創新獎、共創典範獎、綠色金融科技獎及國際市場潛力獎4大獎項。

園區進一步說明，呼應全球2050淨零排放趨勢，特別新增「綠色金融科技獎」，除企業公司外，園區也鼓勵大專院校學生積極參賽，提出具綠色金融科技技術創新成果，以解決市場痛點並促進綠色金融發展和應用，並建立更為永續和韌性的生態體系。

園區補充，活動簡章、競賽機制及獎項報名等相關資訊詳見園區官網；另外，各獎項優勝團隊將在2024台北金融科技展上頒獎，並享有免費參展、創新技術與服務發表、進駐園區獲相關輔導資源等獎勵。