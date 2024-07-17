聯準會9月降息 台灣央行跟不跟？2年期定存單得標利率「見端倪」

中央銀行17日標售2年期定存單，金額為250億元，得標利率落於1.487%，連五漲並寫下逾兩年新高紀錄；大型銀行資調主管指出，2年期定存單利率頻頻走高，代表市場預期，就算美國聯準會9月啟動降息，我國中央銀行也不會跟進，台灣貨幣政策將「走自己的路」。

央行每月固定標售一期2年期定存單，市場預估，本期定存單得標利率將介於1.47%至1.5%之間，最後利率落於1.487%，標售結果符合市場預期。

銀行資調主管分析，自今年3月起，2年期定存單標售利率已連五月走揚，並寫下2022年6月以來的新高紀錄；2年期定存單利率在這五個月內，累計上漲0.314個百分點。

銀行主管說，2年期定存單標售利率走揚，主要是市場預料，就算美國聯準會9月啟動降息，我國央行也不會跟進；另外，受到稅款入庫及央行自7月1日起調高存準率1碼影響，國內貨幣市場資金略為緊縮；且時序進入7月，為上市櫃公司現金股利發放旺季，市場憂心，外資領到股利後將大舉匯出，使國內的貨幣供給量再減少。

市場預估，聯準會9月降息機率已觸及100%；芝加哥商業交易所（CME）FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測，聯準會在9月18日會議降息1碼至5%~5.25%的機率從一周前的70.2%跳升至91.7%，而當天降息2碼至4.75%~5%的機率，也從3%升底8.3%。換言之，市場估計9月降息1或2碼的機率已達100%。

儘管市場押寶，聯準會9月調降利率如箭在弦上，但從央行標售長達2年期的定存單結果看來，金融圈普遍認為，著眼國內通膨率仍居高不下，央行今年底前就算不升息，也沒有降息的空間。

央行發行定存單的目的為回收市場餘裕資金、避免資金過度充裕助長通膨火焰，目前央行每月標售364天期定存單與2年期定存單各一期，金額分別為1,400億元與250億元。