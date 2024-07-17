台新慈善、青少年基金會聯合宣傳 彭雪芬、王美花出席

台新銀行公益慈善基金會與台新青少年基金會於17日舉行第15屆「您的一票，決定愛的力量」暨第25屆「台新青少年志工菁英獎」聯合啟始典禮，由南投明善關懷協會「明善學園二十四節令鼓隊」帶來太鼓表演開場，並由慈善基金會董事長彭雪芬及青少年基金會董事長鄭家鐘率領，偕同教育部青發署副署長蕭智文及您的一票活動6家策略夥伴，共同宣布首度聯合宣傳起跑，前經濟部長、台新金（2887）獨董王美花亦出席活動，該活動邀請國際舞蹈家簡珮如擔任活動代言人，更在現場帶來世界級獨舞表演，典禮除揭曉活動主視覺外，也進行宣傳影片首映，號召大眾鼓舞每一分愛的力量。

身為慈善基金會執行董事及青少年基金會董事長鄭家鐘表示，台新關心社會不遺餘力，15年來透過「您的一票，決定愛的力量」網路公益投票活動，鼓勵社福團體自立，邀請社會大眾投票，迄今已累積1,700多家社福團體獲選，更有1,230多萬人參與投票，看見台灣人愛心的凝聚。青少年基金會舉辦的「台新青少年志工菁英獎」，則是首創唯一國高中生志願服務公益平台，徵選國高中志工優秀服務事蹟並表揚，25年共鼓勵8萬多名青少年參與公益服務，讓社會看見學生投入社會的熱情，獎項更表揚3,600多名的學生，每年都獲得總統府及各縣市政府接見嘉勉，引發善的迴響。

青少年基金會主管機關教育部青年發展署副署長蕭智文指出，台新一直是共同推動公益及志願服務的好夥伴，在慈善中鼓勵社福團體踴躍提案，邀請大眾投票，協助對外發聲使其自立，面對志願服務中則呼籲青少年積極投入，並表揚服務事蹟，為台灣社會的未來種下公益無形資產，發揮愛的力量。

前經濟部長王美花日前以第一高票順利當選台新金獨董，在7月1日正式就任後，今日首度公開出席台新銀行公益慈善基金會活動，面對媒體訪問上任半個月是否還適應時，她面露微笑的表示，「都好都好，但現在比較有機會可以參加軟性的活動，以前（當部長時）致詞完就要走了，因為同仁給她的時間安排較緊，馬上要趕下一個工作。」至於是否已與其他金控同仁接觸，王美花說，「還沒有，因為董事會只開了一次，我剛來沒多久，其他的以後還有機會。」而今日出席台新銀行公益慈善基金會活動，王美花也讚嘆，「看簡珮如老師跳舞，真的是賞心悅目！」

「您的一票，決定愛的力量」6家策略夥伴則投入不同提案領域，社福領域的王月蘭慈善基金會贊助兒少議題類公益團體，鼓勵國小以下學子參與「月蘭獎」。另同為社福領域的台北市艋舺龍山寺，以行善濟世精神，3年來贊助各類公益團體逾千萬，讓善款有效回饋社會。數位學習領域的中華電信基金會則支持偏鄉數位學習，協助社福單位及地方組織開創運用數位科技的更多可能。關心銀髮族群的中華民國老人福祉協會投入復能自立領域，邀團體為長輩打造具生活感的復能服務模式。台灣尤努斯基金會，提倡以永續的商業模式解決社會問題，在社會企業領域中鼓勵單位邁向永續經營。最後投入公益傳播領域的國立中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心，則號召35歲以下年輕人用短片展現台灣公益的影響力。