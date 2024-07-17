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川普保護費說嚇跌台股 新台幣震盪小升收32.616元

中央社／ 台北17日電
新台幣匯率震盪整理，在出口商拋匯及央行調節之下，收盤小升0.9分，收在32.616元。 圖／聯合報系資料照
新台幣匯率震盪整理，在出口商拋匯及央行調節之下，收盤小升0.9分，收在32.616元。 圖／聯合報系資料照

美國總統候選人川普稱「台灣搶走晶片生意，應付保護費」，外資提款落跑，台股下挫逾200點，不過新台幣匯率僅是震盪整理，並在出口商拋匯及央行調節之下，收盤小升0.9分，收在32.616元，市場交投熱度不高，台北及元太外匯市場總成交金額僅13.31億美元。

台積電法人說明會前夕市場觀望，加上川普揚言台灣應向美國付保護費，挑動市場敏感神經，權值電子股今天熄火，加權指數盤中跌逾340點，終場收在23769.82點，下挫227.43點。外資提款落跑，擴大賣超力道、金額達307.2億元。

新台幣兌美元開盤價為32.62元，由於一開盤就站上32.6元價位，出口商態度轉為觀望，加上台股下挫，匯價迅速走弱、盤中最低觸及32.65元。

隨著匯價跌至32.65元附近的甜甜價位，出口商傾巢而出、大舉拋匯，新台幣貶幅急速收斂，一度由貶翻升，最高升抵32.605元，午後則在外資匯出、美元買盤增加等因素下翻貶，最後央行尾盤略為調節，終場以小升作收。

外匯交易員說明，市場交投並不熱絡，流動性不夠充沛情況下，容易震盪加劇；從外資態度看來，雖有匯出但量能普普，策略上應以調節為主，主要還是看18日台積電法說是否釋出新的題材，繼續為台股點火。

外匯交易員進一步指出，目前市場押注美國聯準會9月降息的機率高，美元指數今天雖然跌至103價位，但在明確降息訊號出爐之前，料將維持高檔震盪，新台幣雖然承受貶值壓力，上方有出口商虎視眈眈，能夠適時提供支撐力道，為貶勢踩煞車，短線新台幣應延續區間整理格局。

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