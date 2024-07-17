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旅日餐廳、王品給回饋 滙豐推新卡現金回饋最高5.88％

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處負責人游天立 (左四) 與滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁黃至弘 (右二) 宣布滙豐Live+現金回饋卡全新上市。記者楊筱筠／攝影
滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處負責人游天立 (左四) 與滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁黃至弘 (右二) 宣布滙豐Live+現金回饋卡全新上市。記者楊筱筠／攝影

滙豐集團首次聯合七大市場，17日宣布，台灣成為第六個「LIVE+現金回饋卡」上路的市場，僅次新加坡、馬來西亞、越南、菲律賓以及印度，提供卡友至亞洲精選超過200間餐廳用餐享85折優惠；同時與國內知名餐飲龍頭王品集團合作，天天享15%瘋點數回饋無上限。除此之外，國內餐廳還享有3.88%現金回饋，至亞洲七大國家餐飲消費再加碼1%回饋。

總計「LIVE+現金回饋卡」最高回饋5.88％，高於7月才登場的台新銀玫瑰、太陽卡最高5％回饋，有機會衝刺滙豐信用卡全年簽帳金額。

惟三大通路每期回饋上限888元，另外兩項加碼1％項目每期各回饋上限200元，卡友推算，該卡每月如果國內刷到29,600元最划算，最多可以拿到260元加上888元以及200元回饋，總回饋金額1,348元，同筆刷卡金額海外可以拿到1,548元回饋，惟要再扣除1.5％海外手續費。

滙豐銀今日宣布，台灣成第六個推「LIVE+現金回饋卡」市場，主打四大回饋，包括：第一，一般通路消費0.88％回饋無上限，第二，三大通路（餐飲、購物、娛樂）加碼3％，與各大百貨公司、線上購物平台、電影院、海內外主題樂園等攜手合作，消費者持Live+現金回饋卡總計可以享3.88% 現金回饋。

第三，綁定滙豐帳戶自動扣繳Live+現金回饋卡卡費，還可額外享有1% 加碼回饋；第四，結合亞洲七大國家餐飲消費加碼1%回饋，總計最高達5.88%的刷卡現金回饋。

滙豐銀指出，國內消費研究調查報告指出，當今餐飲市場活絡，民眾聚餐需求增加，周末人均餐飲花費更較平日高出約四成，顯示餐飲、購物和娛樂三大通路的消費需求持續呈現爆炸性成長。

滙豐Live+現金回饋卡以直式卡面呈現，下緣的獨特凹槽設計，幫助視障朋友方便識別卡片方向，使用插入式讀卡機時也能輕鬆用卡，展現滙豐銀行推動友善金融，擁抱多元與包容的價值觀，推出的產品和服務都能更貼近每位客戶的需求。

滙豐財富管理及個人銀行業務零售銀行全球行政總裁陶定禮 (Taylan Turan) 表示：「我們結合全球網絡與對在地的了解，設計迎合客戶需求的產品，如全新Live+信用卡。隨著新興富裕群體的財富逐漸增長而增加消費力，Live+信用卡讓客戶既可獲得超凡優質的生活體驗，又可以獲得回饋。滙豐一直投資於台灣發展財富及個人銀行業務，我們很高興在台灣推出嶄新的Live+信用卡，並期待可將該產品於全球其他市場推出」。

信用卡 消費 餐飲

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