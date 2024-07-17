開發金控力挺青年學子 支持高中街舞大賽

開發金控（2883）致力年輕世代人才培育，今年攜手旗下子公司凱基人壽、凱基證券、凱基銀行，以及凱基投信等四家子公司參與緯來電視《Let`s Battle 高中街舞大賽》，提供熱愛街舞的青年學子交流平台，力挺學子展現青春活力，實踐夢想。

開發金控表示，透過中華開發文教基金會培育音樂、藝術、體育等各領域人才。其中，推動「我們班的小飛象」以及「技藝職能獎學金」計畫，發掘具備技藝潛力但資源不足的學子，適性發展築夢。

此外，也邀請計畫培育之青年學子擔任教練或講師 ，為開發金控集團員工和子女量身訂做相關體驗課程或舉辦夏令營等活動，以實際行動支持年輕人正向發展。

鑑於霹靂舞將正式納入2024年巴黎奧運比賽項目 ，開發金控為擴大年輕世代人才培育的企業文化理念，更期盼暑假期間透過街舞大賽引導青少年從事正當休閒活動，旗下子公司凱基人壽、凱基證券、凱基銀行，以及凱基投信共同參與緯來電視《Let`s Battle 高中街舞大賽》，支持年輕世代透過街舞大賽的平台，展現舞蹈與創意，發揮團隊精神，與熱愛街舞的年輕夥伴共同交流，為社會帶來更多的正面影響。