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美國降息腳步近 債券基金近兩週資金淨流入近兆元

中央社／ 台北17日電

美國近期公布CPI（消費者物價指數）下降，失業率數字高於預期，聯準會（Fed）主席鮑爾更公開表示「不用等到通膨降到2%才降息」，令外界推測距離美國降息愈來愈近，資金湧入債券市場。

凱基投信觀察，下半年以來短短約兩週時間，債市資金淨流入呈現明顯增溫，包括整體債券基金兩週累積資金淨流入約314億美元（約新台幣1.02兆元）、投資級債基金兩週累積資金淨流入177億美元，非投資等級債基金也從6月底的小幅淨流出，翻正成近兩週淨流入13億美元。

債市熱度也反映在債券ETF的規模成長上，投信統計6月28日至7月15日，也就是今年下半年以來，債券ETF規模成長前3名分別為凱基美國非投等債（00945B）成長69.47%、復華公司債A3（00789B）成長26.22%，和中信優息投資級債（00948B）成長17.73%。

整體來看，下半年以來規模成長幅度前10名的債券ETF，規模增幅都有雙位數以上水準。

債券ETF 債市 聯準會 降息

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