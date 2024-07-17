台新證券推「美股定期定額」 助小資族錢進華爾街

台新證券17日宣布，最新推出美股定期定額服務，即日起至12月31日止，不限金額再享手續費「均一價」優惠，透過Woojii APP就能輕鬆投資逾百檔熱門美股與ETF標的，成為小資族錢進美股的新選擇。

隨證券商複委託手續費門檻降低，加上不需要頻繁往返銀行將錢匯往海外就能投資美股的便利性，推升投資人投資意願，去年全年複委託交易量達新臺幣4.48兆元，寫下歷史新高紀錄。

今年AI題材持續火熱、黃仁勳效應發酵，吸引更多投資人投入美股市場，統計今年前五月複委託累積交易量已衝破新臺幣2.9兆元，相當於去年全年交易量的65%，有機會再創新高。

台新證券致力於提供安心、專業又便利的海外投資服務，不斷推陳出新、加速數位化腳步，讓複委託業務更加完整，最新上線的「美股定期定額」服務，讓小資族每個月最低只要新臺幣1,000元或30美元，就能定期定額投資蘋果、輝達（NVIDIA）、微軟等美股頂尖企業。

使用台新證券Ｗoojii APP即能進行「美股定期定額」交易，設定好投資標的、投資金額及扣款日期後一鍵送出，輕鬆開始存美股。

台新證券更特別提供「台美股定期定額手續費零價差、通通均一價」優惠，限時回饋給有定期定額投資需求的客戶。

美股企業受到嚴格監管，財務資訊相對公開透明，整體市場長期成長率表現亮眼，對於投資美股的新手來說，一開始難免不知道要從什麼標的下手，台新證券在美股定期定額服務首頁即時提供熱門標的查詢功能，方便投資人快速掌握市場熱門股。