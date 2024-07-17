15家基金公司規模逾千億 這家投信穩坐規模增幅冠軍

金融市場多頭行情吸引大量資金湧入，發揮加乘效果，帶動資產管理業規模大幅成長。根據投信投顧公會6月數據，全市場38家基金公司，今年來總規模大增24.8%至8.4兆。其中有15家基金公司的規模超過千億，統一投信穩坐規模增幅冠軍，今年來、一年及二年規模增幅分別達67.23%、123.27%及154.19%，皆排名第一，6月總規模達2,461億，創歷史新高。

統一投信規模最大的類別為主動式台股基金，也是同類別規模第二大的基金公司。截至6月底，統一投信台股基金總規模730億，今年來、一年及二年規模增幅分別為15.13%、70.22%及145.8%。

統一投信10檔台股基金中，統一奔騰基金今年來規模成長最多，大增56.02億至182.48億，增幅達44.3%。這檔基金不僅今年來資金淨流入18.59億，淨值也從去年底的209.73元，成長至6月底的266.03元，帶動規模大幅成長。另有兩檔規模百億的台股基金分別為統一黑馬及統一大滿貫基金，今年來規模也成長至141.76億及116.62億。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，美國通膨保持降溫趨勢，就業市場也開始放緩，先前聯準會主席鮑爾也在國會聽證會釋出偏鴿訊號，市場預期聯準會9月降息機率上升。基本面來說，隨著庫存調整結束，廠商補庫存動能提升，目前已不再只有AI相關廠商表現亮眼，而是各產業全面復甦。降息有望提升股市評價空間，加上美國及台灣經濟穩健成長，使股市多頭格局不變。

產業方面，陳釧瑤表示，投資主軸仍為AI產業，但會以B100/GB200新供應商且股價基期低的類股，作為布局首選。AI發展從基建擴散至終端，帶動消費性電子規格升級，使AI筆電及手機供應鏈具表現機會。蘋果發表AI功能，引起市場對蘋果新機關注度提升，有望帶動換機潮，使新產品規格提升受惠股的投資潛力上升。