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AI 引領投資 華南永昌證、華南投顧趨勢展望會19日台中登場

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
華南永昌證券／提供
華南永昌證券／提供

華南永昌證券與華南投顧為協助投資人掌握下半年投資趨勢，將於7月19日舉辦第二場投資趨勢展望會，第一場已於7月16日在高雄福華大飯店落幕，19日則於台中全國大飯店舉辦，將由華南投顧董事長儲祥生率領團隊，為投資人剖析2024年下半年全球總體經濟展望。

2024年下半年無論是股票、債券等相關投資均將進入新的格局。全球投資人都在關注美國降息時間，聯準會（Fed）主席鮑爾放鴿訊息不斷，帶給投資市場樂觀的情緒。迎接美股超級財報周，AI相關科技巨擘、新創公司紛紛釋出強勁展望，雖一度出現「期待愈高、失望愈大」的賣壓，直到蘋果WWDC 2024推出AI套件「Apple Intelligence」，市場期待換機潮，進一步帶動美股重啟漲勢。9月蘋果新品發表會，讓AI為首的相關產業持續被看好，成為下半年的投資主流。

以台灣經濟趨勢而言，我國5月景氣對策信號，持平於35分的黃紅燈，顯示國內景氣穩定回溫。主要受惠於人工智慧需求的擴增，帶動生產、機械及電機設備進口熱絡表現。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風式訪台，並在6月2日COMPUTEX大展前夕發表演說，揭示AI發展趨勢，並點出GPU架構一年一推，激勵AI客戶不斷投入升級，再度掀起AI投資浪潮，台股長多格局有望延續。

目前法人普遍對股市抱以樂觀態度，多數認為台股仍將持續向上，而股民關注的ETF也將為台股帶來資金行情，除了投資台股，也要留意美股，並適時進場布局。

華南永昌證券秉持以客為尊的理念，持續為客戶提供市場趨勢與焦點，並搭配自行研發的「華南e指沖」APP，針對新手與存股族提供了零股下單、定期定額與除權除息專區；為專業投資人研發出「反向出清」、「大戶拆單」獨創功能，因應數位發展趨勢以及提供更精緻細膩的服務，持續創新並與新世代接軌。

AI

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