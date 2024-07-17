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對抗網路盜刷 聯卡中心擬建立信用卡詐欺偵測模型

中央社／ 台北17日電

為對抗網路盜刷詐騙、提升支付安全，聯卡中心今天表示，規劃在既有的「交易風險警示及控管系統」基礎上，收集全台灣信用卡交易及詐欺資料，利用巨量資料建立信用卡詐欺偵測模型。

聯卡中心今天發布新聞稿指出，近年來詐騙案件猖獗，尤其透過各式假消息、釣魚簡訊及仿真網頁廣告所附連結網址，誘使民眾點選騙取信用卡資訊後進行盜刷，除了遭受財物損失外，亦需花費時間與精力與發卡機構解決爭議帳款問題。

聯卡中心表示，信用卡機構同樣須投入大量時間與成本處理衍生的交易糾紛，且民眾對於信用卡安全性的擔憂可能會導致客戶流失，信用卡詐騙對於民眾與信用卡機構而言是雙輸局面。

聯卡中心說明，金管會囑託銀行公會召集信用卡機構及聯卡中心，研商強化信用卡網路交易身分驗證機制，由聯卡中心作為信用卡機構的溝通橋梁，建立電子化緊急通報平台，建置即時通報系統，以發揮即時阻詐效果。

為了對抗網路盜刷詐騙、提升支付安全，聯卡中心表示，今年將規劃在既有的「交易風險警示及控管系統」基礎上結合大數據分析，收集全台灣信用卡交易資料及詐欺資料，規劃利用巨量資料建立信用卡詐欺偵測模型，透過歷史數據分析信用卡交易態樣及個人消費行為。

聯卡中心進一步說明，當持卡人進行信用卡交易時，AI模型會依據持卡人過去的交易行為，例如消費頻率、金額、消費類別等變數評分，提供每筆授權交易近乎即時的風險預測值，當分數值越高，偽冒交易的機率越大。

聯卡中心表示，未來持續配合政府積極打詐，優化詐欺偵測系統，透過資料共享及提供多元整合性服務，以提升詐欺偵測率為目標，並協助發卡機構運用科技防詐，盼共同有效降低信用卡詐騙風險。

信用卡 詐欺 詐騙

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