臺銀黃金存摺見1公克2,613元歷史天價 這國繼續支撐金價

國際金價周二（16日）再創歷史新高，最後報價為2,468.57美元，今日臺銀黃金存摺牌價於上午10時20分最高點來到1公克2,613元台幣，近一年上漲逾三成。臺銀報告分析，受聯準會主席鮑爾及部分官員釋放寬鬆訊號影響，市場對9月降息預期持續升溫，加上金價逐漸接近歷史高點，挑戰前高氣氛濃厚，買盤流入金市，推升金價一路上行。

臺銀貴金屬部報告指出，7月16日雪梨金市以每英兩2,424.55美元開市，受鮑爾及部分官員釋放寬鬆訊號影響，市場對9月降息預期持續升溫，加上金價逐漸接近歷史高點，挑戰前高氣氛濃厚，買盤流入金市，推升金價一路上行至2,433美元。

歐美時段，金價先延續日間漲勢，續漲至2,444美元，後因美國公布6月零售銷售與5月持平(高於預估值的減少0.3%)，美元指數與美國10年期公債殖利率同步反彈，金市獲利了結賣壓湧現，金價震盪拉回至2,429美元，惟買盤逢低積極承接，帶動金價強漲一舉躍過前高2,449.89美元後，續漲至2,469.59美元，再創歷史新高，最後報價為2,468.57美元，較前日(7月15日)最後報價2,422.07美元，上漲46.5美元，漲幅1.92%。

澳盛銀行(ANZ)分析報告指出，對價格敏感的印度於2024年H1黃金需求雖金價創高但僅削減2%，小於澳盛預估的減少6%，且今年前5個月黃金進口量較去年成長26%，達到230公噸。由於印度正處於經濟擴張時期，隨著鄉村城市化，中產階級增加及撫養率下降等人口結構改變，更高的資本利得及收入成長將增加黃金實體需求，繼續支撐金價。