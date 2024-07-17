培育國際保險人才 南山人壽 MDRT 人數擠身全球前11強 連四年破千人

南山人壽深耕臺灣60年，以專業為訴求，引領保險產業前進，並積極引導業務菁英專業能力持續精進。在新出爐的2024年「百萬圓桌協會」(Million Dollar Round Table, MDRT)全球100強企業榜單中，南山人壽名列全球第11，共計有1,523位優秀的業務夥伴順利躋身MDRT殿堂；其中，高產能業務員的超級會員COT人數達101位，在全球排名第21名。

南山人壽自2020年起即積極引領業務菁英接軌國際，規劃一系列MDRT專屬的學習獎助與榮譽制服，激勵業務員銷售達標、成為MDRT合格會員。透過各項激勵並投入培訓資源，南山人壽締造連續四年MDRT會員數破千人的優異紀錄，今年更擠進全球MDRT百大企業榜單的前11強，創下歷年最佳排名。

MDRT被譽為壽險界的奧斯卡獎，每年年會是全球各地壽險菁英齊聚一堂的年度盛事，在為期數天的會議中，來自世界各國的會員透過經驗分享，促進彼此成長。2024年的MDRT國際年會(MDRT Annual Meeting)日前於加拿大溫哥華順利落幕，今年共計有278位南山人壽業務菁英參與此盛會，一同身穿代表年輕活力的天鋒藍制服亮眼出席，聲勢浩大。

南山人壽的企業文化強調利他的初衷、溫暖的專業，與MDRT提倡全人理念精神十分貼近。南山人壽群真通訊處處經理張雲翔認為：「一直以來，南山對於業務員專業能力的要求就很高，而MDRT是一個能夠展現自身銷售成績、展現個人品牌的舞台。」他自己也以身作則，連續兩年帶領團隊親自參與MDRT年會，傳承南山共榮共好的文化；今年第一次參與年會的大甲通訊處業務代表范淑婷表示，這次年會讓自己有很不一樣的收穫，非常榮幸這次能跟著前輩們一起與會學習，她說：「我很喜歡團隊一起成長的氛圍，也期許自己未來能夠分享自身的經驗給後進。」

扎實的人才培育，一直是南山人壽引以為傲的傳統。除了推動業務夥伴加入MDRT，每年也投入大量資源與心力培訓內外勤夥伴，如為提升總監、處經理新時代管理職能，已連續三年與臺灣大學進修推廣學院舉辦「臺大—南山 經營管理與領導研習專班」，結合臺大EMBA高階講堂系統化學習，透過國內外企業個案的解析，協助提升管理及業務推動能力；同時，大力培養CFP®及AFP顧問人才，持續精進業務夥伴的專業能力，協助高資產人士建立與執行全方面的財務保障規劃。

「人」是保險業的發展核心，作為保險業的先驅，南山人壽將持續深化人才培育，不斷優化業務夥伴的專業能力與服務附加價值，提供超出客戶期待的保障規劃與服務品質；且因應接軌IFRS 17，將持續引導業務團隊轉型，銷售長年期高保障與A&H商品，守護客戶的幸福與保障，持續引領產業前進。