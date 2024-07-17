聯準會放鴿 台銀黃金存摺牌價衝破2600元大關

美國聯準會釋出鴿派訊號，加上美國前總統川普遇襲效應，推升國際金價上行。反映在台銀黃金存摺牌價，今天上午1公克賣出價格一度漲至新台幣2613元，與一年前水準相比，漲幅逾3成。

根據台銀金市報告分析16日市場情形，受美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）及部分官員釋放寬鬆訊號影響，市場對9月降息預期持續升溫，挑戰前高氣氛濃厚，買盤流入金市，推升國際現貨金價一路上行。

同時，台銀指出，川普（Donald Trump）遇襲的效應，及中東地緣政治風險仍高之下，金價仍具避險性買盤支撐。

反映在今天台銀黃金存摺牌價，上午9時10分，1公克賣出價格突破2600元大關、達2602元，10時20分左右更攀升至2613元；截至中午12時35分，價格回落至2602元。

與一年前的營業時間黃金存摺牌價水準、即1公克賣出價格約1960元相比，如今黃金存摺牌價上漲逾3成。

近期金價漲勢猛烈，台銀建議，以長期持有或避險為主的投資人，可持續觀察Fed動向、地緣政治衝突發展及美國大選的政策變化，與每月公布的美國核心PCE、CPI及領先指標與非農就業等數據表現，依投資屬性為積極型、穩健型或保守型，採分批布局方式買入黃金撲滿、黃金存摺、實體小金條或金幣，配置黃金部位，平衡資產風險及收益。