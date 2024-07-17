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新版的日圓現鈔如何防偽？匯銀龍頭兆豐揭示八大重點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
日圓新鈔上市亮相，兆豐銀行提示防偽重點。記者林伯東／攝影
日圓新鈔上市亮相，兆豐銀行提示防偽重點。記者林伯東／攝影

新版的日圓現鈔如何防偽？匯銀龍頭兆豐提出八大重點。兆豐銀說明，依據日本央行公告，新版日圓已自今年7月3日起流通使用，日本國立印刷局所公告的新版日圓主要防偽技術，主要有八大重點，包括深凹版印刷、高精細浮水印、縱向條紋水印、3D全像印刷、潛像圖案、 珍珠墨水、微型文字、特殊發光油墨這些特徵都可供辨識。

對於日圓現鈔的兌換熱潮，兆豐銀行今天出具最新的數據指出由於近半年日圓呈貶值趨勢，截至6月底，兆豐日幣現鈔累計出售金額較去年同期累計增加4成，其中以1月與4月成長幅度最為顯著，分別較去年同期成長121%及130%，主要係因適逢旅遊旺季，加上日圓於當月均有明顯跌幅，民眾逢低購入。

對於上述的八個辨識重點，兆豐銀行說明如下：

1、深凹版印刷：在紙鈔上的數字和主要圖案皆採用雕刻凹版技術，觸摸時可明顯感到凹凸觸感。

2、高精細浮水印：除傳統的人物肖像水印之外，新版鈔票還加入高精細的背景水印，在人物肖像的周圍，採用由細密線條構成的連續圖案作為背景水印。

3、縱向條紋水印：新版日幣鈔票採用縱向條紋水印，數量因鈔票面額而異，10000面額為3條、5000面額為2條、1000面額為1條。

4、 3D全像印刷：在光線下傾斜觀察鈔票，可以看到人物肖像呈現出立體旋轉的效果。此外，鈔票上的其他圖案也會隨著觀察角度的不同而發生變化。

5、潛像圖案：將鈔票傾斜，正面可看到面額數字，背面則可看到「NIPPON」字樣。

6、珍珠墨水：將鈔票傾斜，可以看到左右兩側呈現出粉紅色的光澤。

7、微型文字：用放大鏡觀察鈔票，可以看到極其微小且影印機無法複印的「NIPPONGINKO」字樣。

8、特殊發光油墨：在紫外燈照射下，日本央行行長印章和部分圖案會發出光芒。

日圓新鈔上市亮相，兆豐銀行、第一銀行、台灣銀行、合庫銀行新版日幣現鈔都在今天到貨。記者林伯東／攝影
日圓新鈔上市亮相，兆豐銀行、第一銀行、台灣銀行、合庫銀行新版日幣現鈔都在今天到貨。記者林伯東／攝影
日圓新鈔上市亮相，兆豐銀行、第一銀行、台灣銀行、合庫銀行新版日圓現鈔都在今天到貨。圖左為舊版、右為新版。記者林伯東／攝影
日圓新鈔上市亮相，兆豐銀行、第一銀行、台灣銀行、合庫銀行新版日圓現鈔都在今天到貨。圖左為舊版、右為新版。記者林伯東／攝影

兆豐銀行 日圓 日本央行

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