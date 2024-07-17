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新版日圓現鈔今日抵台 民眾可到這四大銀行優先兌換
時隔20年，日本銀行更新日圓現鈔設計。新版日圓現鈔在今日抵台，並由外幣現鈔供應商--美國銀行配送。據了解，包括兆豐銀行、台灣銀行、第一銀行與合作金庫銀行，將最先被配送，想搶手拿到新版日圓現鈔的民眾，可以到這四家銀行兌換。
其中兆豐銀可以領到的據點最多。兆豐銀行指出，北區包含國外部、金控總部、忠孝、中山、城中、永和、松南、信義、基隆、土城、板橋、敦化共計12家分行，及桃竹苗、中南部包含桃園機場、竹科新安、台中、府城及港都共計5家分行，預計於新版日圓現鈔抵台當天，亦即今天即可獲得配額，其餘分行若有向國外部訂購日幣，依保全運送時程，最快於新版日圓抵台隔日取得新版日圓。
兆豐銀行也表示，原則上分行獲配新版日圓並於外幣ATM裝入現鈔後，民眾即可提領，但對此兆豐銀行也特別提醒，初期尚無法大量供應新版日圓鈔券，建議民眾如有提領新版日圓需求，先洽分行確認。
至於舊鈔使用期限，以及可否舊鈔換新鈔？兆豐銀行說明，依日本央行表示新版日圓發行後，現行日圓版本仍維持有效，新、舊版本的日圓係同時流通使用，客戶在國外旅遊消費都可安心使用，不受影響。
此外，也可以舊鈔換新鈔，換鈔手續費依兆豐國外匯兌業務收費標準計收。
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