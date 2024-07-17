安聯投信看多AI大趨勢 再推AI+收益成長多重資產新基金

面對AI產業升級加速， 布局策略也要跟上，置入AI投資加速器。安聯投信推出安聯AI收益成長多重資產基金，由AI團隊尋找AI趨勢下的成長新星，結合收益成長團隊多重資產配置策略，兩強聯手，以期提高潛在投資收益，提供投資人更廣泛參與AI成長契機。

安聯投信今年推出一檔全新基金─安聯AI收益成長多重資產基金，採取複委任基金管理模式，由AI投資團隊尋找AI趨勢明日之星，結合收益成長多重資產配置策略，以期在復甦、波動市場中尋找潛在更多投資效益、又能控制投資組合的波動度。

財團法人人工智慧科技基金會執行長溫怡玲表示，AI浪潮全面來襲，沒有一個人能夠置身事外。與其擔憂，不如清楚認識AI發展的脈絡、應用與侷限，深化個人AI實力、建立企業AI團隊，成為AI浪潮中的領先。運用AI技術，扭轉20年來台灣產業發展的困境！AI正在改變產業遊戲規則，多數產業已進入紅皇后的領地，不追上、就落隊，再也沒有機會。但AI也是企業擺脫發展困境的不二武器！

溫怡玲認為，AI 導入與應用是台灣產業轉型勢必面對的課題，從2017年有企業開始導入AI開始，可稱為台灣因應第一波產業AI化；2022年底生成式AI面世之後，或可稱為第二波產業AI化，在技術與應用上有極大的改變。這一波AI熱潮也讓全球對於AI的思考從「成本」、「投資」，再延伸到「風險」，意即，AI絕不能只停留在技術採用的考慮，必須從營運策略與企業治理的高度重新定義及定位。對於企業、產業與政府而言，無一例外。

放眼全球AI大趨勢，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，未來10-15年產業進入AI轉型時代，甚至是AI升級時代，這對於產業和企業界而言，運用AI升級既有商業模式、或打造新的成長引擎，或大幅提升單位生產力，都將挹注整個產業成長動能朝高速成長模式。安聯投信推出安聯AI收益成長多重資產基金，主要也是著眼於在AI大趨勢下，可望藉由主動式AI多重資產策略，以跨越資本結構策略，參與企業初創、成長加速與步入商業模式成型等階段，全方位掌握成長契機。

莊凱倫表示，安聯AI收益成長多重資產基金有三大優勢：優勢一是參與AI這樣的大趨勢，除了投資人熟知的科技巨頭，在創新驅動之下，現在參與AI，就是迎接新一波財富趨勢；優勢二是用對的投資方法，運用收益成長策略，同時考量報酬率和波動，先挑出好公司，再選擇以股票、可轉債，或是公司債來投資，可以同時掌握收益分配，還有長期資本利得成長的空間，以可轉債來說，就提供了不對稱的風險報酬，擁有參與公司上檔空間的機會，同時提供下檔保護；優勢三是廣納股利、債息、權利金、資本利得共七大收益，多元參與市場機會。在標的選擇上，莊凱倫表示，會觀察標的公司是否將AI導入在開發或採用的技術之中，進而創造更大股東價值；或者，會看這家公司是否在主要產品、營運、商業模式中使用AI技術，會篩選出80到160檔標的，並圍繞在三大投資主軸，包含AI基礎、AI應用及AI可涉入產業。換言之，這檔基金挑出的AI贏家，是觀察該公司是否擁有高於同業的成長率、更好的利潤率，市占率成長等，此外，產品創新的速度也是評估指標之一。

安聯投信產品投資諮詢部副總裁陳浩誠表示，安聯AI收益成長多重資產基金是一檔多重資產型基金，不只是投資股票，還加上可轉債、公司債，目標配置50%股票、35%可轉債、15%公司債，並且定期做到投資組合再平衡，運用不同資產，陪伴投資人創造效益。

陳浩誠表示，安聯投信推出AI收益成長多重資產策略，就是希望以AI和收益成長兩大投資團隊強強聯手，結合多年來所觀察到的市場和產業變化、累積的投資經驗與投資人心聲，提供市場一個結合AI大趨勢主題、參與成長與創造收益的主動式多重資產策略。

陳浩誠表示，安聯投信長期看好AI發展與在各個領域層面的應用、發展潛力；藉由不同主題的投資策略與基金，提供投資人完整擁抱全球AI生態鏈、掌握AI相關產業上中下游的投資機會，藉由靈活找尋所有AI可涉入產業中，網羅運用AI優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提供具競爭力的創新性公司，以追求長期資本利得成長，找到幸福收益。

就集團優勢部分，陳浩誠強調，安聯環球投資集團擁有完整研究資源、嚴謹個股分析流程以及堅強研究團隊，將根據單一企業營收及獲利成長性、個股價值面分析本益比、現金流量以及整體投資組合風險(β值)等，同時結合基金經理人、產業分析師，以及草根性研究團隊等，以完整的全球資源，篩選出最佳投資標的，發掘最大的AI投資商機。