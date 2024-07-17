搶攻暑假旅遊商機 元大銀行祭出超值旅遊大獎

炎炎夏日迎來暑假旅遊旺季，看準這波熱潮，元大銀行推出「仲夏旅遊節」活動，祭出獎項總價值超過30萬元的旅遊大獎，即日起至2024年9月30日止，只要完成指定任務即有機會帶走精美好禮，包含萬元刷卡金、北投加賀屋雙人湯屋含晚餐兌換券及王品牛排餐券等大獎。這次活動也準備換匯讓分優惠、信用卡優惠、行動支付優惠等，讓熱愛旅遊的你無論在國內或國外，都能享有滿滿回饋。

旅遊途中，最怕遇到突發狀況，這時有個可靠的數位金融服務顯得更為重要。元大銀行推出新戶限定活動，只要新戶於活動期間內成功申辦鑽金數位帳戶，並綁定任一行動支付後完成扣款消費或儲值交易，即可獲得500元回饋金，加碼再抽萬元日本旅遊刷卡金，讓你無論到多遠的地方旅遊，都能輕鬆掌握財務狀況，更加省心省力。

誰說旅遊只能花錢不能賺？仲夏旅遊節祭出獎項總價值超過30萬元的旅遊抽獎獎項，線上進行任一筆美元或日圓換匯即可參加，趁著現在日幣越來越便宜，趕緊換起來，無論未來想旅遊、想投資、想留學通通用得到，更重要的是線上換匯還享美元3分及日圓0.04分的讓分優惠。還有許多指定任務，完成就有機會把萬元刷卡金、北投加賀屋雙人湯屋含晚餐兌換券，以及王品牛排餐券等大獎帶回家。

說到旅遊怎麼能少了元大神卡加持，出國刷元大鑽金智富卡不限金額享2.2%回饋無上限，回饋好、通路廣、彈性高，刷卡消費時不必計算是否已達回饋上限，通通拿好拿滿超划算，新戶完成首刷還能享有一趟機場接送及元夢金500點，即日起至2024年12月31日，每月完成消費任務還能享海外消費最高5.2%回饋。

現代人的生活已經離不開手機，使用行動支付「嗶」一下，國外國內消費攏欸通，快速結帳之餘還有滿滿的優惠可以拿。近期準備去韓國的朋友有福了，使用元大銀行帳戶連結台灣Pay，到韓國指定商店消費最高享20%回饋，尤其是隨處可見的CU、7-ELEVEN、GS25及emart24等便利超商，更是拿回饋的好所在；國內回饋也是不遑多讓，炎炎夏日就是要喝杯飲料透心涼，使用元大銀行帳戶連結台灣Pay，到龜記茗品門市消費滿50元，立刻現折5元，還有許多icash Pay、全支付等行動支付優惠活動，超多通路回饋要送給你。