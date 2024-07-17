銀行虛擬資產業務 邁步

金管會昨（16）日宣布將開放銀行業辦理虛擬資產保管業務，銀行業透過「保管」業務，看似僅進入虛擬資產業務的一小步，實則是邁入虛擬世界的一大步，金管會主委彭金隆坦言，對銀行來說這是探索虛擬世界商機的新機會。

那麼，到底是要「保管」虛擬資產什麼？銀行局長莊琇媛表示，保管有兩種方式，一是保管客戶私鑰，就是客戶手上一連串英數字，放入「實體保管箱」；二是銀行業用演算法保管私鑰，將牽涉至各銀行技術與資安標準。

演算法的「私鑰」是指拆分多組英數組合，並交由平台中不同人保管，但過去國外曾發生過虛擬資產平台可能會遭駭客入侵，因此多會希望改由第三方機構做保管私鑰。

這時候，若能有銀行或券商介入，就可以大幅提升虛擬資產平台的信任度。