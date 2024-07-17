銀行虛擬資產業務 邁步

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會昨（16）日宣布將開放銀行業辦理虛擬資產保管業務，銀行業透過「保管」業務，看似僅進入虛擬資產業務的一小步，實則是邁入虛擬世界的一大步，金管會主委彭金隆坦言，對銀行來說這是探索虛擬世界商機的新機會。

那麼，到底是要「保管」虛擬資產什麼？銀行局長莊琇媛表示，保管有兩種方式，一是保管客戶私鑰，就是客戶手上一連串英數字，放入「實體保管箱」；二是銀行業用演算法保管私鑰，將牽涉至各銀行技術與資安標準。

演算法的「私鑰」是指拆分多組英數組合，並交由平台中不同人保管，但過去國外曾發生過虛擬資產平台可能會遭駭客入侵，因此多會希望改由第三方機構做保管私鑰。

這時候，若能有銀行或券商介入，就可以大幅提升虛擬資產平台的信任度。

演算法 金管會 銀行業

延伸閱讀

金管會年底重啟純網路保險 業務範圍、股權要大鬆綁

利多！金管會准銀行保管虛擬資產 成探索商機的一大步

金管會主委彭金隆擘畫金融科技發展藍圖 五大策略出爐

金管會擬開放銀行保管虛幣 傳統金融搶虛擬資產商機

相關新聞

金管會挺FinTech 五箭齊發…希望看到「有狼性的哈士奇」

金管會主委彭金隆昨（16）日宣布，加速金融科技發展五大策略，一，擴大容錯，加大創新，二，鼓勵成立金融科技聯盟，共同投資新...

純網保捲土重來 金管會年底給方案

金管會主委彭金隆昨天罕見出席金管會記者會，除了說明鬆綁法規限制、促進金融科技未來發展的五大策略，並提出金管會將重新開放純...

新純網保 擴大鯰魚效應

金管會主委彭金隆昨（16）日宣布，今年底將重啟開放純網路保險公司的申設，將做兩大調整。

銀行虛擬資產業務 邁步

金管會昨（16）日宣布將開放銀行業辦理虛擬資產保管業務，銀行業透過「保管」業務，看似僅進入虛擬資產業務的一小步，實則是邁...

壽險業報喜…上半年保費三升 新契約年增7.2%最亮眼

壽險公會昨（16）日公布壽險業2024年上半年保費收入報佳音，呈現三升局面，新契約（初年度）、續年度與總保費收入三大項目...

投資型商品保費收入1,308億 年減8%

投資型保單於去年7月1日新制上路，不少民眾提前在6月搶購，使得基期墊高，導致今年前六月投資型壽險新契約保費收入490.4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。