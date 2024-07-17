新純網保 擴大鯰魚效應

金管會主委彭金隆昨（16）日宣布，今年底將重啟開放純網路保險公司的申設，將做兩大調整。

一，業務範圍做更大鬆綁，如純網產壽險不再限制只能做創新保單、或做保障型商品，將鬆綁限制、加大設立誘因，二，金融業與科技業股權比例將調整，加大鯰魚效應。

他說，拋出此構想，是讓純網保有各種多元可能性、更有彈性，期待國外具有獨角獸潛力團隊也可來台灣。

金管會是在今年1月宣布，暫時不開放純網路保險公司申設，如今睽違半年，純網保死灰復燃，也是彭金隆上任後的一大新政。

彭金隆坦言，過去純網保因誘因少、限制多，申請者也不符期待而暫緩，「但市場需有新形態做刺激，如國外有很多獨角獸都是數位金融業者，我們提前釋出此訊息，表達金管會對此議題的態度」，年底前可提出新規畫方案。

純網保（數位保險公司）發展有三大型態，一是生態圈型，從既有客群轉為保險業務，二是科技導向，如發展網路技術或身分驗證、風險評估的獨特技術，三是傳統保險業做轉投資。

他初步仍以「傳統金融業做轉投資」型態為主，因大股東是金融業，對金融監理秩序較熟悉，初步仍會給「全執照」，且必須永續經營下去。