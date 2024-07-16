金融科技發展射五箭 金管會催生「有狼性的哈士奇」

金管會主委彭金隆宣布，加速金融科技發展五大策略，一、擴大容錯，加大創新，二、鼓勵成立金融科技聯盟，共同投資新創公司或是基金，要打「團體戰」，三、准金融業進入虛擬資產，助力金融轉型，四、年底重啟純網路保險申設，五、引領金融科技發展，他更以重啟純網保申設一案直言，「他希望能看到有狼性的哈士奇」。

彭金隆就任第二個月就推出「加速金融科技發展規劃」大菜，八月將端出「亞洲資產管理中心」方案，月月都有政策利多。換言之，彭金隆上任三個月，就已將賴政府金融政見做完整的擘畫。

這五大策略，一、要擴大容錯空間、加大創新領域。將各金融公會自律規範，金管會發布的行政規則或函釋，進一步的法規命令和授權子法，免修法就可做試辦，讓試辦範圍變大、數量變多，金融和科技業就可擴大合作。

彭金隆說，不需要如過去得挑戰法律，他稱這是「輕量沙盒」。而實驗成功後的落地機制，將在商品服務和審查上與實驗結果做對接，讓實驗成為實質金融服務。

他還提及將主動接觸英國沙盒實驗成功案例，邀請國際金融科技來台與金融機構合作。據了解，如英國有名的Revolut、wise等跨國支付業，都是潛在接觸對象。

二、鼓勵打「團體戰」集中有限資源，注入金融科技集體創新動能。金管會希望金融業者集體投資某個新創公司、又或是透過管顧公司成立基金，再由金融業者投資，藉此打破地盤主義、各自為政「一家金融業綁一家科技」舊痾。

彭金隆說，鼓勵業者成立金融科技合作聯盟，透過共同投資新創與技術，或是成立基金，他認為金融科技發展不能單打獨鬥，應要做團體戰，這是金融業與科技業雙贏。

三、探索金融科技發展機會、助力金融轉型，包括1.推動實體世界資產代幣化，2.開放金融業做虛擬資產保管業務，3.VASP專法。又以准許銀行涉入虛擬資產發展是最大亮點。

准許銀行業涉入虛擬資產發展，從參與「保管私鑰」業務開始，對虛擬資產業者來說，客戶信任度可提升；對銀行而言可透過實體（保管）進入虛擬通貨掌握未來虛擬資產商機。

四、支持網路數位金融發展，發揮鯰魚效應，包括持續放寬純網銀業務範圍與線下活動，及重啟純網保申請。又以年底重啟純網保是最大亮點。

彭金隆以「狼與哈士奇」做比喻，希望開放純網保後，這家純網保是希望充滿創意不受既有框架限制，擁有「狼的野性與活力」，他希望這家純網保是「擁有狼性的哈士奇」。

最後是增設「金融市場發展與創新處」，包括對普惠金融創新者，可以優先審查、做法規調適平台、多面向支持創業者、完善資料共享機制、續辦金融科技發展路徑圖、及優化簡化金融數位身分驗證。