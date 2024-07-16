獨／新青安查緝3新重點！財部找八行庫總座 畫定人頭戶紅線、回溯調查

知情人士透露，財政部次長阮清華今天上午再度召八大行庫總經理開會，有三大新青安查緝的新重點出列，其中除了對親屬間的移轉設定，畫定出「人頭戶」的紅線之外，更將「回溯調查」，即使借款戶已賣屋，但八大行庫也將回頭清查在持有期間是否沒有「自住」事實。

據指出，上述三大重點主要是在第二波新青安清查，也就是對新青安4月1日之後的申貸案調查時，把各行庫調查的標準更一致化，不要「調查不同調」，今天所釐清達成共識的三大重點包括，1. 把親屬間的限制移轉及設定，除了容許一等親的移轉之外，界限放寬，明確限定在二等親及配偶的範圍之內；2. 回溯調查先前新青安借款戶，若已把房子賣出，則在持有期間是否符合新青安房貸的規範；3. 對新青安借款戶在銀行的其他貸款作調查，了解貸款內容和金額在比例上是否合於規定。

其中，第三點的回溯調查，是財部要求八大行庫，不能新青安貸款戶把房子賣出之後就沒事，由於新青安從去年8月1日才上路，這麼短的時間就賣房，也許該借款戶從頭到尾就沒有「自住」的事實，例如，一買到就出租，這類情況，即使貸戶賣完房子之後也還完銀行貸款，銀行還是要政府加銀行補貼的2碼利息追回來。

至於查人頭戶最重要的謄本上的限制移轉及設定關係，原本是僅限於一等親之內的移轉可不算人頭戶，但經過八大行庫向更多客戶了解實際狀況之後，發現二等親的兄弟姐妹，或配偶之間的移轉也所在多有，然而有些行庫有計入人頭戶計算範圍，有些則未計入，今天則統一標準，二等親或配偶的移轉，可不納入人頭戶的裁量範圍。

至於還得再調查新青安的其他貸款內容和金額的比例，知情人士指出，主要包括去了解借款戶其他貸款內容和金額的比例，若比對新青安的借款，是否有異常的狀況，倘若有異常，則該新青安借款戶亦有人頭戶的可能。

新青安第一波查緝的結果，在超過1700件高風險態樣中，高達9成、1502件都是違規案件，其中更有1332件的「包租公」，行庫主管指出，資料的勾稽，除了來自內政部的租客申請租金補貼時，由於必須要註明居住地址，因此和新青安的借款人資料一比對，違約轉租的貸戶就現形之後，還有另一種情況，就是借款人直接叫租戶，把每月的租金匯到銀行的房貸帳戶，於是被捉到轉租。

至於國稅局與內政部的的租金補貼資料勾稽，由於新青安是去年8月1日上路，因此，今年申報去年所得稅時，只要新青安貸款戶在12月底之前有出租行為，而房客申請租金補貼的話，就已可透過兩大部分的合作，勾稽到轉租的事實。

另據了解，財政部目前並未對八大行庫要求在查到違規之後的「一致性作法」，包括寬限期、成數、利率、年限如何縮短，仍視各行庫自行拿捏，其中最嚴格的作法，是成數從8成降為7成、利率拉高至2.5%，借款年限從40年縮至20年，另外寬限期從原本的5年，降為2年，或是直接取消寬限期。

此外，即使利率未拉高至2.5%，但由於政府加行庫，補貼新青安的利率目前為2碼，因此，利率也會從1.775%拉高至2.275%的水準，仍比央行升息之後的一般首購族利率2.185%來得高。

而6月新青安量能明顯比5月減少10%以上，多家行庫主管指出，主要和各行庫嚴查、緊縮新青安有關。行庫主管私下坦言，去年8月1日上路的新青安政策房貸，由於希望發揮協助年輕人買得起屋的政策效果，因此，雖然財政部未訂定明確的KPI指標，但各行庫都有「默契」，也就是相關業務一定要有所成長，免得各行庫在比較數字時不好看，但如今整個氛圍已完全不一樣，新青安一時之間成為「過街老鼠」，各行庫在承作時更是從嚴把關，所以整個量能較5月大幅縮水。

其他原因，還包括了銀行法72條之2的上限已接近警戒線，使公股銀行可承作房貸空間有限，除此之外，公股行庫的其他企金放款，這些都是所謂的「風險性資產」範圍內，這些業務量的增加也會排擠到房貸的空間，這三大原因，造成新青安業務量在6月較5月衰退。