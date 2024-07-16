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金管會年底重啟純網路保險 業務範圍、股權要大鬆綁

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委彭金隆。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
金管會主委彭金隆。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

金管會主委彭金隆宣布，今年底將重啟開放純網路保險公司的申設，將做兩大調整，一、業務範圍做更大鬆綁，如純網產壽險不再限制只能做創新保單、或是做保障型商品，將鬆綁限制、加大設立誘因，二、金融業與科技業股權比例將調整，加大鯰魚效應。

他說拋出此構想，是讓純網保有各種多元可能性、更有彈性，期待國外具有獨角獸潛力團隊也可來台灣。

金管會是在今年1月宣布，暫時不開放純網路保險公司申設，如今睽違半年，純網保死灰復燃，也是彭金隆上任後的一大新政。

彭金隆坦言，過去純網保因誘因少、限制多，申請者也不符期待而暫緩，「但市場需有新形態做刺激，如國外有很多獨角獸都是數位金融業者，我們提前釋出此訊息，表達金管會對此議題的態度」，年底前可提出新規畫方案。

純網保（數位保險公司）發展有三大型態，一是生態圈型，從既有客群轉為保險業務，二是科技導向，如發展網路技術或身分驗證、風險評估的獨特技術，三、傳統保險業做轉投資。

他初步仍以「傳統金融業做轉投資」型態為主，因大股東是金融業，對金融監理秩序較熟悉，初步仍會給「全執照」，且需有永續經營的可能性。

例如產險業需做創新型商品，創新保單要佔業績一定比例，但不會只限賣創新商品，否則在台灣市場規模、量體小，很難存活。

就如同國外車險，以客戶端來看，服務內容相同，但國外純網保背後思維、營運模式、生產成本過程與傳統保險業是不同的，他期待台灣有新型態團隊出現的獨角獸，就像是一頭具有狼性的哈士奇。

保險 金管會 金融業

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