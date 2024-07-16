利多！金管會准銀行保管虛擬資產 成探索商機的一大步

金管會宣布將開放銀行業辦理虛擬資產保管業務，銀行業透過「保管」業務，看似僅進入虛擬資產業務的一小步，實則是邁入虛擬世界的一大步，金管會彭金隆坦言，對銀行來說這是探索虛擬世界商機的新機會。

那麼，到底是要「保管」虛擬資產甚麼？銀行局長莊琇媛說，有兩種方式，一是保管客戶私鑰，就是客戶手上一連串英數字，放入「實體保管箱」，二、銀行業用演算法保管私鑰，將牽涉到各銀行技術與資安標準。

演算法的「私鑰」是指拆分多組英數組合並交由平台中不同人保管，但如國外虛擬資產平台可能會遭駭客入侵，因此多會希望改由第三方機構做保管私鑰。這時候，若有銀行或券商介入，就可提升虛擬資產平台信任度。

對銀行而言，透過這一小步的「起點」，依此介入虛擬資產世界，先了解虛擬資產到底在「玩甚麼」，進一步偵測未來發展商機。彭金隆說，金融業只是起點，透過虛擬資產合作可以產生更良性互動。