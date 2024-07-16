快訊

NBA／「小飛俠」傳奇創造者 布萊恩父親驚傳病逝享壽69歲

獨／新青安查緝3新重點！財部找八行庫開會 畫人頭戶紅線、將「回溯調查」

移工薪資水準提高 年度匯款上限擬上修至50萬元

中央社／ 台北16日電

金管會規定，外籍移工匯兌機構辦理外籍移工國外小額匯兌業務，每一外籍移工每年累計匯款金額不得逾等值新台幣40萬元，因應移工薪資水準提高，金管會研議將年度匯款上限上修至等值新台幣50萬元，預計第4季上路，逾70萬名移工可望受惠。

金管會銀行局副局長童政彰今天公布「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法」部分條文修正草案，他說明，此次修正有6大重點，預告期為60天，待完成法規預告及後續行政程序，預估第4季可完成修正上路。

首先，現行法規僅針對專營外籍移工國外小額匯兌業務業者設有最低實收資本額或在台營運資金門檻，金管會擬增訂非專營者實收資本額或在台營運資金同樣應不低於新台幣1億元。

目前有4家獲金管會核准經營外籍移工國外小額匯兌業務的業者，包括統振、東聯、數位至匯及美家人力資源，4家皆為兼營而非專營，但實收資本額均高於1億元，不受新規影響。

其次，現行法規針對外籍移工匯兌公司負責人僅設有消極資格條件，金管會擬增訂積極資格條件限制，要求外籍移工匯兌公司負責人應具有銀行、電支機構、金融科技或就業服務業等專業，並能提出成功外籍移工國外小額匯兌業務經營模式，若不合規，金管會得駁回經營申請或營業許可證續期申請。

童政彰表示，目前4家獲准經營外籍移工國外小額匯兌業務的業者，負責人均有符合此項規定。

第3，金管會比照電支管理辦法規定，將律師審閱機制引入外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法中，增訂申請人申請經營外籍移工國外小額匯兌業務時，得檢具經律師審閱信託契約、履約保證契約或其範本的法律意見書。

第4，現行外籍移工多來自菲律賓、越南、印尼及泰國等地，且泰國盤谷銀行、菲律賓首都銀行及印尼人民銀行均在台灣設有分行，考量外銀在台分行可能申請兼營外籍移工國外小額匯兌業務，金管會增訂外銀在台分行可由總行或區域總部授權人員出具同意書即可，不必檢具董事會或常務董事會同意的決議錄。

第5，考量近年外籍移工薪資水準提高，配合實務需求，金管會原規定外籍移工匯兌機構辦理外籍移工國外小額匯兌業務，每一外籍移工每年累計匯款金額不得逾等值新台幣40萬元，此門檻將上調至等值新台幣50萬元，國內逾70萬名外籍移工可望受惠。

第6，金管會明定外籍移工身分確認應遵循程序，過往外籍移工匯兌機構應於外籍移工註冊時及註冊後按月執行行蹤不明外籍移工查核作業，實務作法為向勞動部申請查核工作，未來將改從內政部系統直接查核居留證有效時限，資料即時性更高。

新台幣 移工 金管會

延伸閱讀

金管會擬開放銀行保管虛幣 傳統金融搶虛擬資產商機

失聯移工來台半年就販毒！「專賣同鄉」被北市刑大查獲

何壽川涉三寶超貸弊案...遭金管會解除董事職務 他提告結果出爐

欲引進移工穩供電 曾文生親拜會 勞動部：先釐清缺工樣態

相關新聞

獨／新青安查緝3新重點！財部找八行庫總座 畫定人頭戶紅線、回溯調查

知情人士透露，財政部次長阮清華今天上午再度召八大行庫總經理開會，有三大新青安查緝的新重點出列，其中除了對親屬間的移轉設定...

金管會年底重啟純網路保險 業務範圍、股權要大鬆綁

金管會主委彭金隆宣布，今年底將重啟開放純網路保險公司的申設，將做兩大調整，一、業務範圍做更大鬆綁，如純網產壽險不再限制只...

74萬名在台外籍移工注意了！第4季起這兩新制上路

74萬名在台外籍移工注意了。金管會預告修正相關辦法，最快第4季起，外籍移工薪資匯回母國，每年累積限額從目前40萬元提高到...

金管會主委彭金隆擘畫金融科技發展藍圖 五大策略出爐

金管會主委彭金隆今天出席金管會例行記者會，除了說明鬆綁法規限制、促進金融科技未來發展的五大策略，尤其彭金隆明確提出金管會...

移工薪資水準上升 金管會將修法拉高年度匯款上限至50萬元

金管會今日預告「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法」修正草案，將依行政程序法規定辦理預告，徵求各方意見，其中，為因應外籍移...

新光金控董座魏寶生專訪／他，軟性溝通 轉骨體質

新光金控（2888）新任董事長魏寶生，從一年前扛下新光人壽董座以來，面對重重挑戰與壓力，一年瘦了4公斤，如今同時擔任金控、人壽董座，卻只領一份薪水，他幽默地說自己是「加量不加價」，這讓身為大股東的洪士琪都覺得過意不去，魏寶生受訪時豪氣地說，一年後，「再看我的表現決定要不要調整薪水！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。